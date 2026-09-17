Berlin (ots) -
Aktuelle Produkte mit prägnanten Alleinstellungsmerkmalen und klarem Nutzen für Verbraucherinnen und Verbraucher? In einem wachsenden Konsumgüterumfeld sind sie immer schwerer zu finden. Genau hier setzt der Award "Produkte des Jahres" des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv an. Er zeigt auf, welche Neuheiten, Produktvarianten und besonders relevanten Lösungen für echten Mehrwert im deutschen Markt sorgen.
Der Award wird heute im Rahmen des BIG BANG KI Festivals in der STATION Berlin verliehen (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel unter www.ntv.de/tests).
Eine hochkarätige Fachjury ermittelte die 97 Preisträger anhand ausführlicher Einreichungsunterlagen. Die Auszeichnung deckt ein breites Branchenspektrum ab: Produkte des Jahres werden 2026 unter anderem in den Kategorien Fitness & Gesundheit, Gartentechnik, Lebensmittel sowie Energie & Versorgung gekürt.
Starke Resonanz - innovative Einreichungen
"Mehr als 700 Nominierungen für den Award und die große Bandbreite der Einreichungen zeigen, wie innovativ und vielfältig die deutsche Wirtschaft ist," sagt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität. "Die Beiträge decken unterschiedlichste Themengebiete ab und verdeutlichen, mit welchem Engagement Unternehmen Produkte und kreative Ideen für Kundinnen und Kunden entwickeln."
"Ob online oder offline - Verbraucherinnen und Verbraucher sehen sich einer immer größer werdenden Anzahl an Produkten gegenüber, die oft kaum mehr offensichtliche Unterschiede aufweisen", ergänzt Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine. "Der Award bietet in einem unübersichtlichen Markt Transparenz und dadurch echte Orientierung."
Im Zeitraum von Februar bis Juli 2026 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein digitales Fragebogenportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Alleinstellungsmerkmal (USP), Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad.
Eine zwölfköpfige Jury aus hochrangigen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Handel, Trendforschung und Marktforschung entschied über die Preisträger:
- Prof. Michel Clement (Lehrstuhl für Marketing & Medien, Universität Hamburg)
- Marcel Aberle (Zukunfts- und Trendforscher)
- Dr. Silke Borgstedt (Geschäftsführerin SINUS-Institut)
- Sophia Tran (Unternehmerin & Creatorin)
- Marilyn Repp (Retail-Expertin)
- Balázs Tarsoly (CEO & CCO Branding Cuisine)
- Hanni Rützler (Expertin für Ernährungskultur und Food-Trends)
- Niat Asfaw Graça (Geschäftsführerin Serviceplan Group)
- Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg)
- Judith Klose (Civey)
- Prof. Stephan Rüschen (Professor für Lebensmittelhandel, DHBW)
- Maria Marinelli (Verband der Elektro- und Digitalindustrie)
Preisträger je Kategorie (alphabetisch):
Assistenzsysteme & Mobilität
- Nicon-Tec - Safety Foot
- Steets - STEETS Abstellhilfe
Bad & Innenausbau
- FFT Funtkionsflächentextil - FFT crocodile / FFT spider / FFT snake
- Hansgrohe - Avalegra AquaUnit
- Hansgrohe - Raindance Alive Showerpipe
Beauty Care & Kosmetik
- Bolton Deutschland - Borotalco Original Deodorant
- Dr. Hauschka - Augen Make-up Entferner
- lavera Naturkosmetik - Glow by Nature Vitamin C 3in1 Creme
- New Flag - NEQI Diamond Glass Styling Spray
Energie & Versorgung
- BioGreen - SolAirSave
- Solakon - Balkonkraftwerke inkl. Speicherlösungen
- Webdeals Shops - ecoturbino
Fahrzeuge
- Corigon - Corigon Reisemobile und Campervans
- Renault Deutschland - Alpine A390
- Stellantis Germany - Leapmotor B10
Fitness & Gesundheit
- Clouvou - CLOUVOU ProSeat
- Dynamic Bike Care - Dynamic Turblo
- MAX Trader - Skandika Ergometer Cykling P15 Touchscreen
- Nowbody - EMA Next Level HOME Komplettsystem
Functional Food & Nahrungsergänzung
- fembites - femcaps HAIR
Garten & Natur
- COMPO - BIO Gartenmulch + Sonnenschutz
- Grega's Imkerei - Bienenhelfer
- Krumpholz Werkzeuge - Gärtner Spork
Gartentechnik
- Gardena Deutschland - Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal
- Gardena Deutschland - AquaBloom L
- Gardena Deutschland - Bewässerungssystem AquaPrecise
Gesundheit & Wohlbefinden
- Beurer - Tageslichtlampe TL 35
- Loume Tech - Loume
- Smart Sleep - Smartsleep Recovery Pillow
Getränke
- Lavabelle - Lav'a Belle Liberté (alkoholfrei)
- Nachlass Warlich - WARLICH LIKÖR OHNE EI
- TEEKANNE - frio Yuzu-Minze
Haushalt & Reinigung
- Anilex - BULA Baby Feuchttuch-Schaum
- Dr. Beckmann Group - Quick Power Wash
- JEMAKO Produktionsgesellschaft - JEMAKO Backofenreiniger
Haustierbedarf
- PuriPet - Instant Catfood
- Whisker - Litter-Robot 4
Körperpflege
- Nanoleaf - LED-Lichttherapie-Gesichtsmaske
- Nash Vertical Brands - NASH Rasierer
- PEARL - PEARL Nasen- & Ohrenhaar-Trimmer mit LED-Spot und Schutzkappe, IPX4
- SKP Solutions Fzco - SMARTWAXX Sticks
Küche & Küchenzubehör
- Horl 1993 - HORL3
- Orionsolar Energietechnik - Osmopure SMT 7000 MULTIONE
- ROMMELSBACHER - Food Designer FD 500 Perlino
- ROMMELSBACHER - Multi Reiskocher MRK 650
Lebensmittel
- Block Handels - Smash Burger
- Cérélia - Knack & Back Meine Pinsa
- Frießinger Mühle - Frießinger Spezialmehl für Dinkel-Pizza
- FRoSTA Tiefkühlkost - FRoSTA à la Carte verschiedene Sorten
- Giovanni Rana Deutschland - Giovanni Rana AMORE Di PESTO
- Mutti Deutschland - MUTTI Tomatenmark mit getrockneten Tomaten
- Netto Marken Discount - Lieblings Pesto
- Speckup - Robert Weißengruber - Bio Speckup - Rinderspeck zum Streuen
- Tante Fanny Frischteig - Tante Fanny Flammkuchencreme 300 g
Lebensmittel (vegan)
- Lazy Vegan - LAZY verschiedene Sorten
- Midsona Deutschland - Nut Butter Sweet Chai
- Mushlabs - MushRoots Pilz-Hack
- Peaceful Delicious - Sojabohnen-Tempeh
- Rügenwalder Mühle - Vegane Mühlen Fischstäbchen
- The Green Mountain - The Green Mountain Plant Cut
- ZWERGENWIESE Naturkost - Gut Aufgelegt
Licht & Leuchten
- GOVEE MOMENTS - Govee Floor Lamp 3
- GOVEE MOMENTS - Govee Lantern Floor Lamp
- Moonou - Moonou Twuro
Lifestyle & Accessoires
- Faitron - HeatsBox GO 2.0
- Paprcuts - Paprcuts: ultraleichter & farbenfroher Kulturbeutel
- VENNA. - Bademantel mit Kapuze
Medizinische Produkte
- Dexcom Deutschland - Dexcom G7 / Starterkit
- Essity Germany - TENA Discreet Ultra Mini Einlagen
- Feral - inne Minilab
Mund- & Zahnpflege
- happybrush - Eco Vibe 3+
- Oral-B - Oral-B iO10 GOLD
- VIVIENDO - Schallzahnbürste Gero
Outdoor & Mobilität
- Dynamic Bike Care - Waxifyer Set
- horntools - Triangle Dachzelt Cloud
- mySTOPY - mySTOPY
- TRELOCK - FS 580 TORO
Raumklima & Design
- Marwona - Jura Marmorheizung 800 Watt
- zirb - zirb.Luft
Sicherheit
- EZVIZ - EB5 4K Solar-Batterie-Kamera
- Ring - Ring Außenkamera Pro
Smart Home
- Aiper - Scuba V3
- Nuki Home Solutions - Nuki Smart Lock Ultra
- X-Sense - X-Sense SWS0A41 Ultraflacher Intelligenter Wasserleckmelder
Smarte Technik
- oakley - Oakley Meta HSTN
- TP-Link Deutschland - Deco BE85 - WiFi-7 Mesh System
Snacks
- FROOX - Fruity Souls
- Little Moons - Little Moons Mochis
- NRDS (NOMOO Eis) - NOMOO Pistazien-Stieleis
- Wander - Ovomaltine Fine Crunchy Original
Snacks (vegan)
- Convenience - SPIRULINA°ICE
- foodloose - Bio-Oat Treat Choc Chip Hazelnut
- The Nu company - Salted Pistachio Butter Riegel
- The Nu Company - Frozen Fruits
Unterhaltungselektronik
- Canon Deutschland - SELPHY QX20
- Lautsprecher Teufel - ROCKSTER 2
- VTech Electronics Europe - LeapMOVE
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Jasmin Deiter
Projektmanagerin Kommunikation & Marktforschung
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: j.deiter@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6353675
Aktuelle Produkte mit prägnanten Alleinstellungsmerkmalen und klarem Nutzen für Verbraucherinnen und Verbraucher? In einem wachsenden Konsumgüterumfeld sind sie immer schwerer zu finden. Genau hier setzt der Award "Produkte des Jahres" des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv an. Er zeigt auf, welche Neuheiten, Produktvarianten und besonders relevanten Lösungen für echten Mehrwert im deutschen Markt sorgen.
Der Award wird heute im Rahmen des BIG BANG KI Festivals in der STATION Berlin verliehen (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel unter www.ntv.de/tests).
Eine hochkarätige Fachjury ermittelte die 97 Preisträger anhand ausführlicher Einreichungsunterlagen. Die Auszeichnung deckt ein breites Branchenspektrum ab: Produkte des Jahres werden 2026 unter anderem in den Kategorien Fitness & Gesundheit, Gartentechnik, Lebensmittel sowie Energie & Versorgung gekürt.
Starke Resonanz - innovative Einreichungen
"Mehr als 700 Nominierungen für den Award und die große Bandbreite der Einreichungen zeigen, wie innovativ und vielfältig die deutsche Wirtschaft ist," sagt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität. "Die Beiträge decken unterschiedlichste Themengebiete ab und verdeutlichen, mit welchem Engagement Unternehmen Produkte und kreative Ideen für Kundinnen und Kunden entwickeln."
"Ob online oder offline - Verbraucherinnen und Verbraucher sehen sich einer immer größer werdenden Anzahl an Produkten gegenüber, die oft kaum mehr offensichtliche Unterschiede aufweisen", ergänzt Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine. "Der Award bietet in einem unübersichtlichen Markt Transparenz und dadurch echte Orientierung."
Im Zeitraum von Februar bis Juli 2026 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein digitales Fragebogenportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Alleinstellungsmerkmal (USP), Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad.
Eine zwölfköpfige Jury aus hochrangigen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Handel, Trendforschung und Marktforschung entschied über die Preisträger:
- Prof. Michel Clement (Lehrstuhl für Marketing & Medien, Universität Hamburg)
- Marcel Aberle (Zukunfts- und Trendforscher)
- Dr. Silke Borgstedt (Geschäftsführerin SINUS-Institut)
- Sophia Tran (Unternehmerin & Creatorin)
- Marilyn Repp (Retail-Expertin)
- Balázs Tarsoly (CEO & CCO Branding Cuisine)
- Hanni Rützler (Expertin für Ernährungskultur und Food-Trends)
- Niat Asfaw Graça (Geschäftsführerin Serviceplan Group)
- Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg)
- Judith Klose (Civey)
- Prof. Stephan Rüschen (Professor für Lebensmittelhandel, DHBW)
- Maria Marinelli (Verband der Elektro- und Digitalindustrie)
Preisträger je Kategorie (alphabetisch):
Assistenzsysteme & Mobilität
- Nicon-Tec - Safety Foot
- Steets - STEETS Abstellhilfe
Bad & Innenausbau
- FFT Funtkionsflächentextil - FFT crocodile / FFT spider / FFT snake
- Hansgrohe - Avalegra AquaUnit
- Hansgrohe - Raindance Alive Showerpipe
Beauty Care & Kosmetik
- Bolton Deutschland - Borotalco Original Deodorant
- Dr. Hauschka - Augen Make-up Entferner
- lavera Naturkosmetik - Glow by Nature Vitamin C 3in1 Creme
- New Flag - NEQI Diamond Glass Styling Spray
Energie & Versorgung
- BioGreen - SolAirSave
- Solakon - Balkonkraftwerke inkl. Speicherlösungen
- Webdeals Shops - ecoturbino
Fahrzeuge
- Corigon - Corigon Reisemobile und Campervans
- Renault Deutschland - Alpine A390
- Stellantis Germany - Leapmotor B10
Fitness & Gesundheit
- Clouvou - CLOUVOU ProSeat
- Dynamic Bike Care - Dynamic Turblo
- MAX Trader - Skandika Ergometer Cykling P15 Touchscreen
- Nowbody - EMA Next Level HOME Komplettsystem
Functional Food & Nahrungsergänzung
- fembites - femcaps HAIR
Garten & Natur
- COMPO - BIO Gartenmulch + Sonnenschutz
- Grega's Imkerei - Bienenhelfer
- Krumpholz Werkzeuge - Gärtner Spork
Gartentechnik
- Gardena Deutschland - Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal
- Gardena Deutschland - AquaBloom L
- Gardena Deutschland - Bewässerungssystem AquaPrecise
Gesundheit & Wohlbefinden
- Beurer - Tageslichtlampe TL 35
- Loume Tech - Loume
- Smart Sleep - Smartsleep Recovery Pillow
Getränke
- Lavabelle - Lav'a Belle Liberté (alkoholfrei)
- Nachlass Warlich - WARLICH LIKÖR OHNE EI
- TEEKANNE - frio Yuzu-Minze
Haushalt & Reinigung
- Anilex - BULA Baby Feuchttuch-Schaum
- Dr. Beckmann Group - Quick Power Wash
- JEMAKO Produktionsgesellschaft - JEMAKO Backofenreiniger
Haustierbedarf
- PuriPet - Instant Catfood
- Whisker - Litter-Robot 4
Körperpflege
- Nanoleaf - LED-Lichttherapie-Gesichtsmaske
- Nash Vertical Brands - NASH Rasierer
- PEARL - PEARL Nasen- & Ohrenhaar-Trimmer mit LED-Spot und Schutzkappe, IPX4
- SKP Solutions Fzco - SMARTWAXX Sticks
Küche & Küchenzubehör
- Horl 1993 - HORL3
- Orionsolar Energietechnik - Osmopure SMT 7000 MULTIONE
- ROMMELSBACHER - Food Designer FD 500 Perlino
- ROMMELSBACHER - Multi Reiskocher MRK 650
Lebensmittel
- Block Handels - Smash Burger
- Cérélia - Knack & Back Meine Pinsa
- Frießinger Mühle - Frießinger Spezialmehl für Dinkel-Pizza
- FRoSTA Tiefkühlkost - FRoSTA à la Carte verschiedene Sorten
- Giovanni Rana Deutschland - Giovanni Rana AMORE Di PESTO
- Mutti Deutschland - MUTTI Tomatenmark mit getrockneten Tomaten
- Netto Marken Discount - Lieblings Pesto
- Speckup - Robert Weißengruber - Bio Speckup - Rinderspeck zum Streuen
- Tante Fanny Frischteig - Tante Fanny Flammkuchencreme 300 g
Lebensmittel (vegan)
- Lazy Vegan - LAZY verschiedene Sorten
- Midsona Deutschland - Nut Butter Sweet Chai
- Mushlabs - MushRoots Pilz-Hack
- Peaceful Delicious - Sojabohnen-Tempeh
- Rügenwalder Mühle - Vegane Mühlen Fischstäbchen
- The Green Mountain - The Green Mountain Plant Cut
- ZWERGENWIESE Naturkost - Gut Aufgelegt
Licht & Leuchten
- GOVEE MOMENTS - Govee Floor Lamp 3
- GOVEE MOMENTS - Govee Lantern Floor Lamp
- Moonou - Moonou Twuro
Lifestyle & Accessoires
- Faitron - HeatsBox GO 2.0
- Paprcuts - Paprcuts: ultraleichter & farbenfroher Kulturbeutel
- VENNA. - Bademantel mit Kapuze
Medizinische Produkte
- Dexcom Deutschland - Dexcom G7 / Starterkit
- Essity Germany - TENA Discreet Ultra Mini Einlagen
- Feral - inne Minilab
Mund- & Zahnpflege
- happybrush - Eco Vibe 3+
- Oral-B - Oral-B iO10 GOLD
- VIVIENDO - Schallzahnbürste Gero
Outdoor & Mobilität
- Dynamic Bike Care - Waxifyer Set
- horntools - Triangle Dachzelt Cloud
- mySTOPY - mySTOPY
- TRELOCK - FS 580 TORO
Raumklima & Design
- Marwona - Jura Marmorheizung 800 Watt
- zirb - zirb.Luft
Sicherheit
- EZVIZ - EB5 4K Solar-Batterie-Kamera
- Ring - Ring Außenkamera Pro
Smart Home
- Aiper - Scuba V3
- Nuki Home Solutions - Nuki Smart Lock Ultra
- X-Sense - X-Sense SWS0A41 Ultraflacher Intelligenter Wasserleckmelder
Smarte Technik
- oakley - Oakley Meta HSTN
- TP-Link Deutschland - Deco BE85 - WiFi-7 Mesh System
Snacks
- FROOX - Fruity Souls
- Little Moons - Little Moons Mochis
- NRDS (NOMOO Eis) - NOMOO Pistazien-Stieleis
- Wander - Ovomaltine Fine Crunchy Original
Snacks (vegan)
- Convenience - SPIRULINA°ICE
- foodloose - Bio-Oat Treat Choc Chip Hazelnut
- The Nu company - Salted Pistachio Butter Riegel
- The Nu Company - Frozen Fruits
Unterhaltungselektronik
- Canon Deutschland - SELPHY QX20
- Lautsprecher Teufel - ROCKSTER 2
- VTech Electronics Europe - LeapMOVE
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Jasmin Deiter
Projektmanagerin Kommunikation & Marktforschung
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: j.deiter@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6353675
© 2026 news aktuell