Berlin (ots) -Aktuelle Produkte mit prägnanten Alleinstellungsmerkmalen und klarem Nutzen für Verbraucherinnen und Verbraucher? In einem wachsenden Konsumgüterumfeld sind sie immer schwerer zu finden. Genau hier setzt der Award "Produkte des Jahres" des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv an. Er zeigt auf, welche Neuheiten, Produktvarianten und besonders relevanten Lösungen für echten Mehrwert im deutschen Markt sorgen.Der Award wird heute im Rahmen des BIG BANG KI Festivals in der STATION Berlin verliehen (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel unter www.ntv.de/tests).Eine hochkarätige Fachjury ermittelte die 97 Preisträger anhand ausführlicher Einreichungsunterlagen. Die Auszeichnung deckt ein breites Branchenspektrum ab: Produkte des Jahres werden 2026 unter anderem in den Kategorien Fitness & Gesundheit, Gartentechnik, Lebensmittel sowie Energie & Versorgung gekürt.Starke Resonanz - innovative Einreichungen"Mehr als 700 Nominierungen für den Award und die große Bandbreite der Einreichungen zeigen, wie innovativ und vielfältig die deutsche Wirtschaft ist," sagt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität. "Die Beiträge decken unterschiedlichste Themengebiete ab und verdeutlichen, mit welchem Engagement Unternehmen Produkte und kreative Ideen für Kundinnen und Kunden entwickeln.""Ob online oder offline - Verbraucherinnen und Verbraucher sehen sich einer immer größer werdenden Anzahl an Produkten gegenüber, die oft kaum mehr offensichtliche Unterschiede aufweisen", ergänzt Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine. "Der Award bietet in einem unübersichtlichen Markt Transparenz und dadurch echte Orientierung."Im Zeitraum von Februar bis Juli 2026 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein digitales Fragebogenportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Alleinstellungsmerkmal (USP), Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad.Eine zwölfköpfige Jury aus hochrangigen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Handel, Trendforschung und Marktforschung entschied über die Preisträger:- Prof. Michel Clement (Lehrstuhl für Marketing & Medien, Universität Hamburg)- Marcel Aberle (Zukunfts- und Trendforscher)- Dr. Silke Borgstedt (Geschäftsführerin SINUS-Institut)- Sophia Tran (Unternehmerin & Creatorin)- Marilyn Repp (Retail-Expertin)- Balázs Tarsoly (CEO & CCO Branding Cuisine)- Hanni Rützler (Expertin für Ernährungskultur und Food-Trends)- Niat Asfaw Graça (Geschäftsführerin Serviceplan Group)- Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg)- Judith Klose (Civey)- Prof. Stephan Rüschen (Professor für Lebensmittelhandel, DHBW)- Maria Marinelli (Verband der Elektro- und Digitalindustrie)Preisträger je Kategorie (alphabetisch):Assistenzsysteme & Mobilität- Nicon-Tec - Safety Foot- Steets - STEETS AbstellhilfeBad & Innenausbau- FFT Funtkionsflächentextil - FFT crocodile / FFT spider / FFT snake- Hansgrohe - Avalegra AquaUnit- Hansgrohe - Raindance Alive ShowerpipeBeauty Care & Kosmetik- Bolton Deutschland - Borotalco Original Deodorant- Dr. Hauschka - Augen Make-up Entferner- lavera Naturkosmetik - Glow by Nature Vitamin C 3in1 Creme- New Flag - NEQI Diamond Glass Styling SprayEnergie & Versorgung- BioGreen - SolAirSave- Solakon - Balkonkraftwerke inkl. Speicherlösungen- Webdeals Shops - ecoturbinoFahrzeuge- Corigon - Corigon Reisemobile und Campervans- Renault Deutschland - Alpine A390- Stellantis Germany - Leapmotor B10Fitness & Gesundheit- Clouvou - CLOUVOU ProSeat- Dynamic Bike Care - Dynamic Turblo- MAX Trader - Skandika Ergometer Cykling P15 Touchscreen- Nowbody - EMA Next Level HOME KomplettsystemFunctional Food & Nahrungsergänzung- fembites - femcaps HAIRGarten & Natur- COMPO - BIO Gartenmulch + Sonnenschutz- Grega's Imkerei - Bienenhelfer- Krumpholz Werkzeuge - Gärtner SporkGartentechnik- Gardena Deutschland - Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal- Gardena Deutschland - AquaBloom L- Gardena Deutschland - Bewässerungssystem AquaPreciseGesundheit & Wohlbefinden- Beurer - Tageslichtlampe TL 35- Loume Tech - Loume- Smart Sleep - Smartsleep Recovery PillowGetränke- Lavabelle - Lav'a Belle Liberté (alkoholfrei)- Nachlass Warlich - WARLICH LIKÖR OHNE EI- TEEKANNE - frio Yuzu-MinzeHaushalt & Reinigung- Anilex - BULA Baby Feuchttuch-Schaum- Dr. Beckmann Group - Quick Power Wash- JEMAKO Produktionsgesellschaft - JEMAKO BackofenreinigerHaustierbedarf- PuriPet - Instant Catfood- Whisker - Litter-Robot 4Körperpflege- Nanoleaf - LED-Lichttherapie-Gesichtsmaske- Nash Vertical Brands - NASH Rasierer- PEARL - PEARL Nasen- & Ohrenhaar-Trimmer mit LED-Spot und Schutzkappe, IPX4- SKP Solutions Fzco - SMARTWAXX SticksKüche & Küchenzubehör- Horl 1993 - HORL3- Orionsolar Energietechnik - Osmopure SMT 7000 MULTIONE- ROMMELSBACHER - Food Designer FD 500 Perlino- ROMMELSBACHER - Multi Reiskocher MRK 650Lebensmittel- Block Handels - Smash Burger- Cérélia - Knack & Back Meine Pinsa- Frießinger Mühle - Frießinger Spezialmehl für Dinkel-Pizza- FRoSTA Tiefkühlkost - FRoSTA à la Carte verschiedene Sorten- Giovanni Rana Deutschland - Giovanni Rana AMORE Di PESTO- Mutti Deutschland - MUTTI Tomatenmark mit getrockneten Tomaten- Netto Marken Discount - Lieblings Pesto- Speckup - Robert Weißengruber - Bio Speckup - Rinderspeck zum Streuen- Tante Fanny Frischteig - Tante Fanny Flammkuchencreme 300 gLebensmittel (vegan)- Lazy Vegan - LAZY verschiedene Sorten- Midsona Deutschland - Nut Butter Sweet Chai- Mushlabs - MushRoots Pilz-Hack- Peaceful Delicious - Sojabohnen-Tempeh- Rügenwalder Mühle - Vegane Mühlen Fischstäbchen- The Green Mountain - The Green Mountain Plant Cut- ZWERGENWIESE Naturkost - Gut AufgelegtLicht & Leuchten- GOVEE MOMENTS - Govee Floor Lamp 3- GOVEE MOMENTS - Govee Lantern Floor Lamp- Moonou - Moonou TwuroLifestyle & Accessoires- Faitron - HeatsBox GO 2.0- Paprcuts - Paprcuts: ultraleichter & farbenfroher Kulturbeutel- VENNA. - Bademantel mit KapuzeMedizinische Produkte- Dexcom Deutschland - Dexcom G7 / Starterkit- Essity Germany - TENA Discreet Ultra Mini Einlagen- Feral - inne MinilabMund- & Zahnpflege- happybrush - Eco Vibe 3+- Oral-B - Oral-B iO10 GOLD- VIVIENDO - Schallzahnbürste GeroOutdoor & Mobilität- Dynamic Bike Care - Waxifyer Set- horntools - Triangle Dachzelt Cloud- mySTOPY - mySTOPY- TRELOCK - FS 580 TORORaumklima & Design- Marwona - Jura Marmorheizung 800 Watt- zirb - zirb.LuftSicherheit- EZVIZ - EB5 4K Solar-Batterie-Kamera- Ring - Ring Außenkamera ProSmart Home- Aiper - Scuba V3- Nuki Home Solutions - Nuki Smart Lock Ultra- X-Sense - X-Sense SWS0A41 Ultraflacher Intelligenter WasserleckmelderSmarte Technik- oakley - Oakley Meta HSTN- TP-Link Deutschland - Deco BE85 - WiFi-7 Mesh SystemSnacks- FROOX - Fruity Souls- Little Moons - Little Moons Mochis- NRDS (NOMOO Eis) - NOMOO Pistazien-Stieleis- Wander - Ovomaltine Fine Crunchy OriginalSnacks (vegan)- Convenience - SPIRULINA°ICE- foodloose - Bio-Oat Treat Choc Chip Hazelnut- The Nu company - Salted Pistachio Butter Riegel- The Nu Company - Frozen FruitsUnterhaltungselektronik- Canon Deutschland - SELPHY QX20- Lautsprecher Teufel - ROCKSTER 2- VTech Electronics Europe - LeapMOVEPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. 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