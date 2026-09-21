DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 21-Sep-2026 / 09:07 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 21 September 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 14 September 2026 to 18 September 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 14 September LSE 189.2756p 188,470 191.4000p 186.0000p 2026 15 September LSE 189.4200p 187,532 194.4000p 185.4000p 2026 16 September LSE 182.4938p 193,728 186.0000p 179.0000p 2026 17 September LSE 184.8517p 244,611 188.4000p 182.6000p 2026 18 September LSE 187.8409p 142,225 189.4000p 184.6000p 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 9,825,648 of its Ordinary Shares in treasury and has 294,915,928 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 294,915,928 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 14 September 390 188.60 08:01:32 00419905377TRLO1 XLON 2026 14 September 414 188.00 08:01:44 00419905382TRLO1 XLON 2026 14 September 15 187.80 08:06:29 00419905590TRLO1 XLON 2026 14 September 412 187.80 08:06:29 00419905591TRLO1 XLON 2026 14 September 647 187.60 08:06:29 00419905592TRLO1 XLON 2026 14 September 790 187.80 08:06:29 00419905593TRLO1 XLON 2026 14 September 981 187.60 08:07:41 00419905625TRLO1 XLON 2026 14 September 429 187.40 08:08:17 00419905692TRLO1 XLON 2026 14 September 110 187.80 08:09:09 00419905722TRLO1 XLON 2026 14 September 331 189.20 08:26:14 00419906309TRLO1 XLON 2026 14 September 74 189.20 08:26:24 00419906315TRLO1 XLON 2026 14 September 603 189.20 08:34:08 00419906594TRLO1 XLON 2026 14 September 411 189.00 08:38:08 00419906720TRLO1 XLON 2026 14 September 426 188.80 08:38:08 00419906721TRLO1 XLON 2026 14 September 426 188.60 08:48:42 00419907274TRLO1 XLON 2026 14 September 600 188.60 08:49:30 00419907295TRLO1 XLON 2026 14 September 421 188.20 08:55:43 00419907543TRLO1 XLON 2026 14 September 947 188.20 08:55:43 00419907544TRLO1 XLON 2026 14 September 38 188.20 08:55:43 00419907545TRLO1 XLON 2026 14 September 38 188.20 08:55:43 00419907546TRLO1 XLON 2026 14 September 946 188.20 08:55:43 00419907547TRLO1 XLON 2026 14 September 539 188.20 08:55:43 00419907548TRLO1 XLON 2026 14 September 400 188.00 09:00:17 00419907809TRLO1 XLON 2026 14 September 422 188.00 09:04:23 00419908009TRLO1 XLON 2026 14 September 413 187.60 09:15:04 00419908339TRLO1 XLON 2026 14 September 428 187.60 09:17:33 00419908450TRLO1 XLON 2026 14 September 400 186.80 09:24:45 00419908747TRLO1 XLON 2026 14 September 400 186.80 09:24:45 00419908748TRLO1 XLON 2026 14 September 656 186.60 09:24:46 00419908749TRLO1 XLON 2026 14 September 62 187.60 09:28:37 00419908868TRLO1 XLON 2026 14 September 181 187.60 09:28:40 00419908871TRLO1 XLON 2026 14 September 58 187.60 09:28:40 00419908872TRLO1 XLON 2026 14 September 54 187.60 09:28:48 00419908876TRLO1 XLON 2026 14 September 597 187.60 09:28:54 00419908879TRLO1 XLON 2026 14 September 54 187.60 09:28:54 00419908880TRLO1 XLON 2026 14 September 925 187.60 09:29:09 00419908898TRLO1 XLON 2026 14 September 407 187.40 09:29:09 00419908899TRLO1 XLON 2026 14 September 3 187.60 09:29:09 00419908900TRLO1 XLON 2026 14 September 1 187.60 09:29:09 00419908901TRLO1 XLON 2026 14 September 10 187.60 09:29:09 00419908902TRLO1 XLON 2026 14 September 407 187.40 09:29:09 00419908903TRLO1 XLON 2026 14 September 426 187.20 09:32:17 00419908961TRLO1 XLON 2026 14 September 408 187.80 09:40:03 00419909173TRLO1 XLON 2026 14 September 396 188.00 09:45:06 00419909331TRLO1 XLON 2026 14 September 395 188.00 09:45:06 00419909332TRLO1 XLON 2026 14 September 105 188.00 09:49:28 00419909493TRLO1 XLON 2026 14 September 177 188.00 09:49:28 00419909494TRLO1 XLON 2026 14 September 202 188.00 09:49:28 00419909495TRLO1 XLON 2026 14 September 1088 188.00 09:49:28 00419909496TRLO1 XLON 2026 14 September 105 188.00 09:49:28 00419909497TRLO1 XLON 2026 14 September 200 188.00 09:49:28 00419909498TRLO1 XLON 2026 14 September 1198 187.80 09:49:28 00419909499TRLO1 XLON 2026 14 September 275 187.80 09:49:41 00419909505TRLO1 XLON 2026 14 September 133 187.80 09:52:53 00419909642TRLO1 XLON 2026 14 September 403 187.80 09:52:53 00419909643TRLO1 XLON 2026 14 September 839 188.60 10:00:47 00419909863TRLO1 XLON 2026 14 September 293 188.60 10:17:35 00419910386TRLO1 XLON 2026 14 September 111 188.60 10:21:20 00419910542TRLO1 XLON 2026 14 September 293 188.60 10:21:20 00419910543TRLO1 XLON 2026 14 September 1616 188.40 10:24:29 00419910718TRLO1 XLON 2026
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September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)