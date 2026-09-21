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Montag, 21.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
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Dow Jones News
21.09.2026 10:39 Uhr
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POS-Transaction in Own Shares -3-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
21-Sep-2026 / 09:07 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

21 September 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 14 September 2026 to 18 September 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
             Volume-weighted average price   Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
              (pence per share)         volume     share (p)       share (p) 

14 September  LSE   189.2756p             188,470     191.4000p       186.0000p 
2026 
 
 
15 September  LSE   189.4200p             187,532     194.4000p       185.4000p 
2026 
 
 
16 September  LSE   182.4938p             193,728     186.0000p       179.0000p 
2026 
 
 
17 September  LSE   184.8517p             244,611     188.4000p       182.6000p 
2026 
 
 
18 September  LSE   187.8409p             142,225     189.4000p       184.6000p 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 9,825,648 of its Ordinary Shares in treasury and has 294,915,928 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 294,915,928 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
        purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
14 September  390            188.60        08:01:32       00419905377TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  414            188.00        08:01:44       00419905382TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  15            187.80        08:06:29       00419905590TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            187.80        08:06:29       00419905591TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  647            187.60        08:06:29       00419905592TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  790            187.80        08:06:29       00419905593TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  981            187.60        08:07:41       00419905625TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  429            187.40        08:08:17       00419905692TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  110            187.80        08:09:09       00419905722TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  331            189.20        08:26:14       00419906309TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  74            189.20        08:26:24       00419906315TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  603            189.20        08:34:08       00419906594TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  411            189.00        08:38:08       00419906720TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  426            188.80        08:38:08       00419906721TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  426            188.60        08:48:42       00419907274TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  600            188.60        08:49:30       00419907295TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  421            188.20        08:55:43       00419907543TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  947            188.20        08:55:43       00419907544TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  38            188.20        08:55:43       00419907545TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  38            188.20        08:55:43       00419907546TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  946            188.20        08:55:43       00419907547TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  539            188.20        08:55:43       00419907548TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            188.00        09:00:17       00419907809TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  422            188.00        09:04:23       00419908009TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  413            187.60        09:15:04       00419908339TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  428            187.60        09:17:33       00419908450TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            186.80        09:24:45       00419908747TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            186.80        09:24:45       00419908748TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  656            186.60        09:24:46       00419908749TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  62            187.60        09:28:37       00419908868TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  181            187.60        09:28:40       00419908871TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  58            187.60        09:28:40       00419908872TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  54            187.60        09:28:48       00419908876TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  597            187.60        09:28:54       00419908879TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  54            187.60        09:28:54       00419908880TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  925            187.60        09:29:09       00419908898TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  407            187.40        09:29:09       00419908899TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  3             187.60        09:29:09       00419908900TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1             187.60        09:29:09       00419908901TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  10            187.60        09:29:09       00419908902TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  407            187.40        09:29:09       00419908903TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  426            187.20        09:32:17       00419908961TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  408            187.80        09:40:03       00419909173TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  396            188.00        09:45:06       00419909331TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  395            188.00        09:45:06       00419909332TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  105            188.00        09:49:28       00419909493TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  177            188.00        09:49:28       00419909494TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  202            188.00        09:49:28       00419909495TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1088           188.00        09:49:28       00419909496TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  105            188.00        09:49:28       00419909497TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  200            188.00        09:49:28       00419909498TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1198           187.80        09:49:28       00419909499TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  275            187.80        09:49:41       00419909505TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  133            187.80        09:52:53       00419909642TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  403            187.80        09:52:53       00419909643TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  839            188.60        10:00:47       00419909863TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  293            188.60        10:17:35       00419910386TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  111            188.60        10:21:20       00419910542TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  293            188.60        10:21:20       00419910543TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1616           188.40        10:24:29       00419910718TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

14 September  703            187.80        10:24:31       00419910719TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  198            189.80        10:44:41       00419911236TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  206            189.80        10:44:41       00419911237TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  403            189.80        10:55:03       00419911591TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            189.60        10:56:55       00419911668TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  107            190.20        11:01:52       00419911840TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  394            190.00        11:01:54       00419911841TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  22            191.40        11:49:11       00419913250TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  410            190.80        11:50:13       00419913298TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  410            190.60        11:50:13       00419913299TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1224           190.80        11:50:41       00419913305TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  236            190.80        11:50:41       00419913306TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  425            190.40        11:50:41       00419913307TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  424            190.40        11:50:44       00419913308TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  424            190.20        11:53:39       00419913382TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  413            190.00        11:53:39       00419913383TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  939            190.00        11:56:09       00419913475TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  285            190.00        11:56:09       00419913476TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1240           189.80        11:56:10       00419913477TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  418            189.60        11:58:57       00419913521TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  405            189.40        12:09:32       00419913812TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            188.80        12:13:33       00419913929TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  428            188.20        12:19:25       00419914069TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  75            188.20        12:19:38       00419914117TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  426            188.00        12:32:20       00419914610TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1             188.00        12:32:20       00419914611TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  406            187.40        12:33:02       00419914622TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            187.40        12:35:03       00419914664TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1421           187.40        12:38:16       00419914744TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  429            186.80        12:45:51       00419914903TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  425            186.60        12:56:57       00419915133TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  420            186.40        12:57:10       00419915143TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  14            186.60        12:57:10       00419915144TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  401            186.20        12:59:53       00419915202TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  468            186.60        12:59:54       00419915203TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  429            186.60        12:59:58       00419915213TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1216           186.20        13:04:00       00419915318TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  128            186.60        13:06:43       00419915381TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  421            186.80        13:21:37       00419915925TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  404            186.60        13:22:02       00419915932TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  410            186.40        13:22:02       00419915933TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            186.20        13:22:11       00419915939TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            186.20        13:22:11       00419915940TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            186.20        13:22:11       00419915941TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            186.00        13:26:14       00419916065TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  39            187.20        13:32:22       00419916317TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  962            188.80        13:33:56       00419916393TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  801            188.00        13:33:57       00419916394TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  801            188.20        13:33:57       00419916395TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  138            188.20        13:34:09       00419916402TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  4943           188.00        13:34:12       00419916403TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  792            187.80        13:34:12       00419916404TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  700            187.80        13:40:42       00419916871TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  191            187.80        13:40:42       00419916872TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  500            187.80        13:40:51       00419916873TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            187.80        13:41:06       00419916880TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1070           188.00        13:42:39       00419916953TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  200            188.00        13:46:30       00419917071TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  6             188.20        13:48:49       00419917144TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  500            188.20        14:04:09       00419917617TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            187.60        14:04:09       00419917618TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  401            187.80        14:04:09       00419917619TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  767            187.80        14:04:22       00419917624TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  502            187.80        14:04:22       00419917625TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  105            188.20        14:24:40       00419918385TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  130            188.20        14:24:40       00419918386TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  152            188.20        14:24:40       00419918387TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  963            188.60        14:35:35       00419919190TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  10            189.20        14:46:17       00419920047TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  89            189.20        14:46:17       00419920048TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  424            189.00        14:48:00       00419920151TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  423            189.00        14:48:00       00419920152TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  396            189.80        14:52:16       00419920381TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  316            190.20        14:58:14       00419920572TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  399            189.80        15:00:45       00419920719TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  500            189.80        15:03:51       00419920918TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  17            189.80        15:05:02       00419920951TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  420            189.80        15:05:02       00419920952TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  183            189.80        15:05:02       00419920953TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            189.80        15:05:02       00419920954TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  174            189.80        15:05:02       00419920955TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  300            189.80        15:05:22       00419920962TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  390            189.80        15:05:24       00419920967TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -3- 

2026 
 
 
14 September  59            189.80        15:05:39       00419920975TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  853            189.60        15:05:39       00419920976TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  817            189.40        15:11:52       00419921430TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  827            189.40        15:11:54       00419921437TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  827            189.40        15:12:03       00419921447TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  827            189.20        15:12:03       00419921448TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  200            189.20        15:12:05       00419921457TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  105            189.20        15:12:05       00419921458TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  300            189.20        15:12:16       00419921464TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  257            189.00        15:15:44       00419921611TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  257            189.00        15:16:22       00419921632TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  167            189.00        15:16:22       00419921633TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  414            188.80        15:19:02       00419921730TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  415            188.80        15:22:45       00419922259TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  415            188.80        15:23:20       00419922292TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  804            188.80        15:25:51       00419922468TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  119            188.80        15:28:56       00419922650TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  238            188.80        15:28:56       00419922651TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  407            188.60        15:30:16       00419922732TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  815            188.60        15:30:16       00419922733TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  408            188.60        15:30:16       00419922734TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1275           188.80        15:38:14       00419923214TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1244           188.60        15:38:14       00419923215TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  206            188.80        15:39:55       00419923332TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  734            188.80        15:39:55       00419923333TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  9             188.80        15:39:55       00419923334TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  600            189.80        15:46:49       00419923764TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  789            189.60        15:46:49       00419923765TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1431           189.60        15:47:00       00419923772TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  323            189.60        15:47:00       00419923773TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  787            189.00        15:53:41       00419924001TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  158            188.60        15:53:50       00419924011TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  35            189.00        15:57:08       00419924126TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  128            188.80        15:58:56       00419924251TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  90            189.40        16:00:23       00419924367TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  600            189.40        16:00:23       00419924368TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  365            189.40        16:00:23       00419924369TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  343            189.40        16:00:23       00419924370TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  102            189.40        16:00:23       00419924371TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  151            189.40        16:00:23       00419924372TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  53            189.00        16:00:23       00419924373TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  359            189.00        16:00:43       00419924414TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  29            189.00        16:00:43       00419924415TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  388            189.00        16:04:58       00419924735TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  24            189.00        16:04:58       00419924736TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  52            189.20        16:05:40       00419924823TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  329            189.60        16:06:30       00419924936TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1243           189.60        16:07:28       00419925041TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1100           189.60        16:10:47       00419925325TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  367            189.60        16:10:47       00419925326TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  700            189.60        16:11:13       00419925347TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  803            189.20        16:11:13       00419925348TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  60            189.40        16:13:37       00419925462TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  278            189.40        16:13:38       00419925463TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  886            189.40        16:13:50       00419925473TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  424            189.40        16:13:50       00419925474TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  343            189.20        16:14:01       00419925500TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  809            189.20        16:14:41       00419925521TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  377            188.80        16:15:32       00419925599TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  118            189.80        16:18:18       00419925798TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            189.80        16:18:18       00419925799TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  359            189.80        16:18:18       00419925800TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  920            189.80        16:18:18       00419925801TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  94647           190.00        16:21:58       00419926157TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  398            190.20        08:07:57       00420377163TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  398            190.00        08:09:02       00420379153TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  414            189.80        08:10:36       00420381712TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  45            189.80        08:10:59       00420382418TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  421            189.40        08:11:08       00420382669TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  415            189.20        08:11:29       00420383257TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  408            189.40        08:11:29       00420383259TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  816            189.20        08:11:29       00420383260TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  35            189.20        08:11:29       00420383263TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  332            189.20        08:11:29       00420383265TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  287            189.40        08:11:37       00420383459TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  85            189.60        08:12:09       00420384285TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  69            189.60        08:12:19       00420384512TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  421            189.40        08:12:58       00420385456TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1             189.80        08:14:18       00420387546TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  428            191.20        08:35:32       00420425650TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  413            191.20        08:36:07       00420426570TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  420            191.20        08:36:07       00420426577TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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