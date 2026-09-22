Karlsruhe/Espoo (ots) -Die finnische Fredman Group nimmt am 23. und 24. September 2026 erstmals am Markant Handelsforum in Karlsruhe teil. Am Stand B3 stellt das Unternehmen Küchenprodukte für den Einzelhandel und die Gastronomie vor. Zu den präsentierten Produkten zählen das Fredman Passiertuch, Heißluftfritteusen-Backpapier und Backpapier. Fredman ist seit mehr als 25 Jahren im Bereich Küchenprodukte aus Papier und Karton tätig und produziert unter anderem im finnischen Rauma."Nach unserem Markteintritt in Deutschland zu Beginn des Jahres 2025 gehen wir nun konsequent den nächsten Schritt: Wir bauen unsere bestehenden Beziehungen mit Drogerien aus und präsentieren neue, in Deutschland in dieser Qualität bislang nicht verfügbare Produkte. Wir freuen uns auf die Premiere bei der Markant 2026.", sagt Peter Nyman, Chief Business Officer und Leiter der Fredman Group in Deutschland.Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht unter anderem das Fredman Passiertuch. Das lebensmittelechte und FSC-zertifizierte Tuch auf Holzfaserbasis wird auf Basis der strengen ökologischen Standards der Fredman Group in Finnland hergestellt. Es ist parfümfrei, wird ohne den Einsatz von Chemikalien produziert und kann mehrfach verwendet werden. Das Passiertuch nimmt bis zum Zehnfachen seines Eigengewichts auf und eignet sich unter anderem zum Sieben und Filtern, Trocknen und Abwischen sowie zum Aufnehmen von Fetten und Ölen.Darüber hinaus präsentiert Fredman beim Handelsforum sein Heißluftfritteusen-Backpapier. Das ungebleichte und fettdichte Papier ist doppelseitig silikonisiert sowie nach Unternehmensangaben PFAS- und BPA-frei.Das ebenfalls ausgestellte Fredman Backpapier ist ungebleicht, fettdicht, doppelseitig silikonisiert und PFAS-frei. Die Bögen sind bereits vorgeschnitten.Die Fredman Group beliefert sowohl den Einzelhandel als auch die Gastronomie. Neben Produkten unter der eigenen Marke bietet das Unternehmen auch Private-Label-Lösungen an. Zum Leistungsangebot gehören darüber hinaus die gemeinsame Produktentwicklung mit Kunden, flexible Bestellmengen und kurze Lieferzeiten.Fredman setzt auf rückverfolgbare und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignete Produkte sowie auf zertifizierte nordische und europäische Rohstoffe.Über die Fredman GroupDie 1997 gegründete Fredman Group hat ihren Sitz in Espoo und eine Produktionsstätte in Rauma, Finnland. Das Unternehmen entwickelt und produziert Küchen- und Haushaltsprodukte und beliefert Märkte im In- und Ausland. Zum Portfolio gehören Produkte der Marke Fredman sowie Private-Label-Lösungen.Mit 90 Mitarbeitenden erzielte die Fredman Group im Jahr 2025 einen Umsatz von 36 Millionen Euro. Neben den nordischen und baltischen Staaten zählen Großbritannien und die USA zu den wichtigsten Absatzmärkten. Seit 2024 befindet sich die ehemals familiengeführte Fredman Group mehrheitlich im Besitz der finnischen Private-Equity-Gesellschaft Korona Invest.Die Produktionsstandorte sind nach Unternehmensangaben nach ISO-Standards für Qualität, Lebensmittelsicherheit und Umweltmanagement zertifiziert. Fredman orientiert sich zudem an den Klimazielen des Pariser Abkommens und bietet Handelspartnern produktspezifische CO2-Fußabdruckberechnungen für Produkte aus eigener Herstellung an.Weitere Informationen: fredman.de.comPressekontakt:P.E.R. Agency GmbHRaik Packeiserraik.packeiser@per-agency.comOriginal-Content von: Fredman Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183444/6356618