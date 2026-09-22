München (ots) -Die Constantin Film-Produktion "Smillas Gespür für Schnee" startet demnächst in den USA und Kanada auf AMC+. Die Ausstrahlung kommt durch einen internationalen Vertriebsdeal mit AMC+ zustande, der von den ITV Studios vermittelt wurde. Durch den Verkauf an AMC+ wird die Serie erstmals einem Publikum in Nordamerika zugänglich gemacht.30 Jahre nach der Veröffentlichung des Romans ist die dystopische Erzählung aktueller denn je. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach Identität und Herkunft in Zeiten fortschreitender Globalisierung sowie gesellschaftlich relevante Themen wie Energiekrisen, Überwachung, die Klimakatastrophe und ein zunehmender Nationalismus in vielen westlichen Ländern.Kopenhagen, 2040: Smilla Jaspersen lebt in einem Überwachungsstaat der nahen Zukunft, der durch eine drohende Energiekrise gefährdet ist. Sie ist allein und führt ein zurückgezogenes Leben, bis sie einem jungen Inuit-Jungen begegnet, der einen Zugang zu ihrem Herzen findet. Als der Junge unter mysteriösen Umständen stirbt, will Smilla wissen, warum. Ihre Suche nach Antworten führt sie ins eisige Grönland und mitten in gefährliche politische Machtspiele. Smillas außergewöhnliche Fähigkeiten werden zum Schlüssel zur Wahrheit - sowohl über den Jungen als auch über ihre eigene Identität.Die moderne Adaption des weltweiten Bestsellers von Peter Høeg ist hochkarätig besetzt: Filippa Coster-Waldau, Elyas M'Barek und Henry Lloyd-Hughes übernehmen die Hauptrollen. Regie führt die BAFTA-Preisträgerin Amma Asante ("Belle", "Mrs. America", "The Handmaid's Tale"). Weitere Rollen spielen Amanda Collin, Morten Suurballe, Silver Wolfe, Set Sjöstrand und Alexandre Willaume."Smillas Gespür für Schnee" ist eine Constantin Film-Produktion in Koproduktion mit Viaplay, ARD Degeto Film und Baltic Film Services sowie in Zusammenarbeit mit ITV Studios, die den internationalen Vertrieb übernehmen. Die Crime-Drama-Serie wird von BAFTA-Gewinnerin Amma Asante inszeniert, die zudem neben Oliver Berben, Robert Kulzer, Pipaluk K. Jørgensen und Tina Hastings als Executive Producer fungiert. Produzentin ist Alicia Remirez."Smillas Gespür für Schnee" wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern, Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union, German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg, North Finland Film Commission, Film Tax Incentive of the Republic of Lithuania, LIAA Support Programme for International Film Productions and Business Oulu.Für Rückfragen:Constantin FilmKatja WirzTelefon: 089 44 44 600E-Mail: katja.wirz@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6357057