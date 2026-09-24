New York/London - Die Ölpreise sind am Donnerstag in die Gewinnzone gedreht und haben an den deutlichen Anstieg vom Vortag angeknüpft. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch gefallen waren, legten sie zuletzt kräftig zu. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November wurde bei 105,41 US-Dollar gehandelt und damit mehr als zwei Prozent höher als am Mittwoch. Offenbar liegen die USA und der Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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