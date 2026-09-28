Transaction in Own Shares -2

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 28-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 21^st September 2026 to Friday 25^th September 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. Date of Ordinary shares Volume weighted Lowest price Highest price purchase purchased Average Price Paid paid (GBp) paid (GBp) (GBp) 21/09/2026 50,000 684.2104 681.0 689.0 22/09/2026 50,000 680.0385 673.0 685.0 23/09/2026 50,000 675.9090 673.0 679.0 24/09/2026 50,000 666.0404 661.5 669.5 25/09/2026 50,000 669.3742 662.0 674.0
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 14,929,781 and the total number of voting rights in the Company is 174,116,669.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 21/09/2026 1178 682.50 16:22:13 00082853161TRLO0 XLON 21/09/2026 348 682.50 16:21:13 00082853085TRLO0 XLON 21/09/2026 23 682.50 16:21:13 00082853084TRLO0 XLON 21/09/2026 348 682.50 16:20:13 00082853014TRLO0 XLON 21/09/2026 672 682.50 16:19:10 00082852962TRLO0 XLON 21/09/2026 348 682.50 16:19:10 00082852961TRLO0 XLON 21/09/2026 1216 682.00 16:18:01 00082852907TRLO0 XLON 21/09/2026 982 681.50 16:13:09 00082852580TRLO0 XLON 21/09/2026 572 681.50 16:13:09 00082852579TRLO0 XLON 21/09/2026 721 681.50 16:13:09 00082852578TRLO0 XLON 21/09/2026 1846 681.50 16:13:09 00082852577TRLO0 XLON 21/09/2026 1087 681.00 16:09:07 00082852328TRLO0 XLON 21/09/2026 1098 681.00 16:04:51 00082852084TRLO0 XLON 21/09/2026 91 681.00 15:53:39 00082851453TRLO0 XLON 21/09/2026 1001 681.00 15:53:39 00082851452TRLO0 XLON 21/09/2026 1114 682.00 15:37:23 00082850909TRLO0 XLON 21/09/2026 1010 682.50 15:31:53 00082850636TRLO0 XLON 21/09/2026 996 682.50 15:31:41 00082850634TRLO0 XLON 21/09/2026 1067 681.50 14:56:54 00082849304TRLO0 XLON 21/09/2026 56 681.50 14:56:54 00082849303TRLO0 XLON 21/09/2026 985 682.50 14:35:30 00082848433TRLO0 XLON 21/09/2026 1072 684.00 14:32:23 00082848175TRLO0 XLON 21/09/2026 945 684.00 14:32:23 00082848174TRLO0 XLON 21/09/2026 945 684.50 14:26:48 00082847933TRLO0 XLON 21/09/2026 1007 685.50 14:03:10 00082847305TRLO0 XLON 21/09/2026 1090 686.00 14:03:10 00082847304TRLO0 XLON 21/09/2026 1018 685.50 13:35:58 00082846435TRLO0 XLON 21/09/2026 1018 686.00 13:34:00 00082846387TRLO0 XLON 21/09/2026 907 688.50 13:06:08 00082845941TRLO0 XLON 21/09/2026 1103 689.00 13:06:08 00082845940TRLO0 XLON 21/09/2026 962 689.00 13:06:08 00082845939TRLO0 XLON 21/09/2026 922 689.00 13:06:08 00082845938TRLO0 XLON 21/09/2026 1093 686.50 12:16:00 00082844873TRLO0 XLON 21/09/2026 1113 687.50 12:10:44 00082844729TRLO0 XLON 21/09/2026 1035 687.50 12:00:10 00082844415TRLO0 XLON 21/09/2026 1035 688.50 11:54:08 00082844227TRLO0 XLON 21/09/2026 1021 685.50 11:46:51 00082844039TRLO0 XLON 21/09/2026 945 685.00 11:34:02 00082843597TRLO0 XLON 21/09/2026 21 684.00 11:29:08 00082843341TRLO0 XLON 21/09/2026 976 684.50 11:28:58 00082843306TRLO0 XLON 21/09/2026 923 684.50 11:15:57 00082842877TRLO0 XLON 21/09/2026 936 684.00 11:11:38 00082842733TRLO0 XLON 21/09/2026 333 685.00 11:10:07 00082842604TRLO0 XLON 21/09/2026 705 685.00 11:10:07 00082842603TRLO0 XLON 21/09/2026 379 685.00 11:09:14 00082842574TRLO0 XLON 21/09/2026 67 685.00 11:09:14 00082842573TRLO0 XLON 21/09/2026 6 684.00 11:06:37 00082842492TRLO0 XLON 21/09/2026 1290 684.00 11:06:37 00082842491TRLO0 XLON 21/09/2026 1085 684.00 11:04:37 00082842412TRLO0 XLON 21/09/2026 924 683.00 11:01:06 00082842286TRLO0 XLON 21/09/2026 1070 683.00 11:01:06 00082842285TRLO0 XLON 21/09/2026 1004 684.50 11:00:04 00082842251TRLO0 XLON 21/09/2026 996 683.00 10:58:52 00082842217TRLO0 XLON 21/09/2026 5 683.00 10:58:52 00082842216TRLO0 XLON 21/09/2026 984 683.50 10:56:58 00082842148TRLO0 XLON 21/09/2026 966 684.00 10:32:20 00082841119TRLO0 XLON 21/09/2026 751 684.00 09:54:55 00082840233TRLO0 XLON 21/09/2026 318 684.00 09:54:55 00082840232TRLO0 XLON 21/09/2026 1264 685.50 09:39:10 00082839850TRLO0 XLON 21/09/2026 1007 685.50 09:24:40 00082839588TRLO0 XLON 22/09/2026 650 675.50 16:15:30 00082881252TRLO0 XLON 22/09/2026 950 675.50 16:10:13 00082880834TRLO0 XLON 22/09/2026 2113 676.00 16:10:07 00082880832TRLO0 XLON 22/09/2026 1109 673.00 15:58:38 00082880258TRLO0 XLON 22/09/2026 994 673.50 15:52:04 00082879916TRLO0 XLON 22/09/2026 1091 674.50 15:40:14 00082878983TRLO0 XLON 22/09/2026 944 673.00 15:35:19 00082878646TRLO0 XLON 22/09/2026 917 673.00 15:35:19 00082878645TRLO0 XLON 22/09/2026 1078 674.00 15:26:40 00082878187TRLO0 XLON 22/09/2026 966 673.50 15:16:56 00082877103TRLO0 XLON 22/09/2026 957 675.00 15:06:24 00082875957TRLO0 XLON 22/09/2026 1109 677.00 14:57:37 00082875152TRLO0 XLON 22/09/2026 1006 676.50 14:52:13 00082874684TRLO0 XLON 22/09/2026 966 677.50 14:49:38 00082873824TRLO0 XLON 22/09/2026 923 677.50 14:41:33 00082872623TRLO0 XLON 22/09/2026 932 678.00 14:40:15 00082872582TRLO0 XLON 22/09/2026 916 677.50 14:35:09 00082872091TRLO0 XLON 22/09/2026 934 677.50 14:35:09 00082872090TRLO0 XLON 22/09/2026 970 680.00 14:18:47 00082871123TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -2-
22/09/2026 976 681.00 14:14:41 00082870729TRLO0 XLON 22/09/2026 1355 681.50 14:14:28 00082870723TRLO0 XLON 22/09/2026 445 679.00 13:47:03 00082869953TRLO0 XLON 22/09/2026 474 679.00 13:41:13 00082869868TRLO0 XLON 22/09/2026 1112 680.50 13:41:07 00082869867TRLO0 XLON 22/09/2026 1029 680.50 13:41:07 00082869866TRLO0 XLON 22/09/2026 940 680.50 13:22:53 00082869427TRLO0 XLON 22/09/2026 935 681.00 12:58:53 00082868933TRLO0 XLON 22/09/2026 1160 682.00 12:45:26 00082868687TRLO0 XLON 22/09/2026 1051 683.00 12:09:25 00082867454TRLO0 XLON 22/09/2026 1120 684.00 12:04:21 00082867332TRLO0 XLON 22/09/2026 967 684.50 12:04:21 00082867331TRLO0 XLON 22/09/2026 984 684.00 11:28:13 00082866203TRLO0 XLON 22/09/2026 1108 684.00 11:21:00 00082866015TRLO0 XLON 22/09/2026 1085 685.00 10:55:30 00082865056TRLO0 XLON 22/09/2026 1097 685.00 10:55:30 00082865055TRLO0 XLON 22/09/2026 1117 685.00 10:55:30 00082865054TRLO0 XLON 22/09/2026 1114 684.50 10:52:21 00082864470TRLO0 XLON 22/09/2026 1003 684.50 10:52:17 00082864460TRLO0 XLON 22/09/2026 974 684.00 10:44:55 00082864022TRLO0 XLON 22/09/2026 967 683.50 10:41:00 00082863253TRLO0 XLON 22/09/2026 1078 683.00 09:58:13 00082860953TRLO0 XLON 22/09/2026 1105 684.00 09:57:05 00082860736TRLO0 XLON 22/09/2026 1084 684.50 09:56:34 00082860717TRLO0 XLON 22/09/2026 1044 684.50 09:54:56 00082860634TRLO0 XLON 22/09/2026 977 684.00 09:51:45 00082860430TRLO0 XLON 22/09/2026 988 684.50 09:51:15 00082860337TRLO0 XLON 22/09/2026 1025 685.00 09:51:01 00082860193TRLO0 XLON 22/09/2026 34 679.00 09:44:52 00082859363TRLO0 XLON 22/09/2026 1059 678.50 09:15:47 00082857517TRLO0 XLON 22/09/2026 1068 677.00 08:18:56 00082855259TRLO0 XLON 23/09/2026 523 675.00 16:21:00 00082913072TRLO0 XLON 23/09/2026 357 675.00 16:15:14 00082912647TRLO0 XLON 23/09/2026 271 675.00 16:15:14 00082912646TRLO0 XLON 23/09/2026 1063 675.50 16:12:18 00082912391TRLO0 XLON 23/09/2026 1069 676.00 16:12:07 00082912385TRLO0 XLON 23/09/2026 3138 676.50 16:11:29 00082912323TRLO0 XLON 23/09/2026 950 675.00 15:56:54 00082911703TRLO0 XLON 23/09/2026 1007 673.00 15:48:43 00082910934TRLO0 XLON 23/09/2026 1001 673.00 15:48:43 00082910933TRLO0 XLON 23/09/2026 1001 673.50 15:47:21 00082910756TRLO0 XLON 23/09/2026 979 674.00 15:45:11 00082910559TRLO0 XLON 23/09/2026 964 674.00 15:41:03 00082910338TRLO0 XLON 23/09/2026 1071 674.50 15:19:57 00082907940TRLO0 XLON 23/09/2026 934 675.50 15:12:55 00082907253TRLO0 XLON 23/09/2026 1127 676.00 15:06:18 00082906797TRLO0 XLON 23/09/2026 1092 676.50 15:06:18 00082906796TRLO0 XLON 23/09/2026 1114 676.50 15:00:18 00082906269TRLO0 XLON 23/09/2026 30 676.50 14:56:17 00082905956TRLO0 XLON 23/09/2026 245 676.50 14:55:08 00082905916TRLO0 XLON 23/09/2026 271 676.50 14:55:08 00082905915TRLO0 XLON 23/09/2026 411 676.50 14:54:59 00082905910TRLO0 XLON 23/09/2026 289 676.50 14:54:59 00082905909TRLO0 XLON 23/09/2026 63 676.50 14:53:17 00082905784TRLO0 XLON 23/09/2026 220 676.50 14:53:11 00082905780TRLO0 XLON 23/09/2026 21 676.50 14:53:11 00082905779TRLO0 XLON 23/09/2026 483 676.50 14:53:03 00082905774TRLO0 XLON 23/09/2026 1213 676.50 14:53:03 00082905773TRLO0 XLON 23/09/2026 900 675.50 14:41:53 00082904966TRLO0 XLON 23/09/2026 928 676.00 14:41:01 00082904883TRLO0 XLON 23/09/2026 1187 675.50 14:32:21 00082903706TRLO0 XLON 23/09/2026 234 676.50 14:29:42 00082903317TRLO0 XLON 23/09/2026 1037 676.50 14:29:42 00082903316TRLO0 XLON 23/09/2026 1085 674.50 14:20:20 00082902901TRLO0 XLON 23/09/2026 1006 674.50 14:20:20 00082902900TRLO0 XLON 23/09/2026 1118 673.00 14:02:31 00082902045TRLO0 XLON 23/09/2026 1178 673.00 13:55:14 00082901687TRLO0 XLON 23/09/2026 11 673.00 13:49:43 00082901474TRLO0 XLON 23/09/2026 925 674.00 13:41:46 00082900614TRLO0 XLON 23/09/2026 1035 674.50 13:40:44 00082900580TRLO0 XLON 23/09/2026 1023 674.50 13:25:56 00082899760TRLO0 XLON 23/09/2026 933 674.50 13:04:52 00082898466TRLO0 XLON 23/09/2026 1099 677.00 12:58:27 00082898165TRLO0 XLON 23/09/2026 998 678.00 12:53:57 00082898034TRLO0 XLON 23/09/2026 962 678.50 12:53:52 00082898030TRLO0 XLON 23/09/2026 1042 678.00 12:22:53 00082896875TRLO0 XLON 23/09/2026 953 678.50 12:18:15 00082896667TRLO0 XLON 23/09/2026 993 678.00 12:09:07 00082895323TRLO0 XLON 23/09/2026 1266 678.00 12:09:07 00082895322TRLO0 XLON 23/09/2026 295 678.00 12:08:14 00082895297TRLO0 XLON 23/09/2026 1062 677.50 12:08:02 00082895290TRLO0 XLON 23/09/2026 919 676.50 12:04:48 00082895200TRLO0 XLON 23/09/2026 1008 677.00 11:45:37 00082893964TRLO0 XLON 23/09/2026 202 678.00 11:26:19 00082893186TRLO0 XLON 23/09/2026 835 678.00 11:26:19 00082893185TRLO0 XLON 23/09/2026 927 679.00 11:26:13 00082893184TRLO0 XLON 23/09/2026 1042 679.00 11:26:13 00082893183TRLO0 XLON 23/09/2026 931 676.50 10:17:34 00082890289TRLO0 XLON 23/09/2026 903 674.50 09:38:13 00082888623TRLO0 XLON 23/09/2026 100 674.50 09:38:13 00082888622TRLO0 XLON 23/09/2026 30 676.00 08:31:20 00082885020TRLO0 XLON 23/09/2026 926 676.00 08:31:20 00082885021TRLO0 XLON 24/09/2026 744 665.00 16:24:33 00082944236TRLO0 XLON 24/09/2026 929 663.50 16:19:03 00082943862TRLO0 XLON 24/09/2026 83 664.00 16:12:42 00082942904TRLO0 XLON 24/09/2026 1329 664.00 16:08:04 00082942460TRLO0 XLON 24/09/2026 910 664.50 16:08:04 00082942459TRLO0 XLON 24/09/2026 932 664.50 16:07:04 00082942422TRLO0 XLON 24/09/2026 9 664.50 16:06:23 00082942390TRLO0 XLON 24/09/2026 919 664.00 15:58:25 00082942003TRLO0 XLON 24/09/2026 103 664.00 15:58:25 00082942002TRLO0 XLON 24/09/2026 940 664.00 15:58:25 00082942001TRLO0 XLON 24/09/2026 413 665.00 15:53:09 00082941613TRLO0 XLON 24/09/2026 927 665.00 15:53:09 00082941612TRLO0 XLON 24/09/2026 564 665.00 15:53:09 00082941611TRLO0 XLON 24/09/2026 1012 665.50 15:45:27 00082940881TRLO0 XLON 24/09/2026 975 665.50 15:45:27 00082940880TRLO0 XLON
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September 28, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)