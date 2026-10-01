EQS-News: Waterdrop Filter
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BERLIN, 1. October 2026 /PRNewswire/ -- Waterdrop Filter, eine weltweit tätige Marke für Wasserfilter, veranstaltet vom 6. bis 7. Oktober seine "Prime Big Deal Days" und bietet saisonale Rabatte auf eine Reihe von Wasserfilterlösungen, die Ihren Herbstalltag bequemer und angenehmer machen sollen.
Mit der Rückkehr zum Schul- und Arbeitsalltag werden die Morgen hektischer, während kühlere Tage mehr Tee, Kaffee, selbstgekochtes Essen und Abende zu Hause mit sich bringen. Für Haushalte in Gebieten mit hartem Wasser können bekannte Ärgernisse wie Kalkablagerungen in Wasserkochern und Kaffeemaschinen ebenfalls stärker auffallen, was den Herbst zu einem idealen Zeitpunkt macht, um die tägliche Wasserversorgung zu verbessern.
Waterdrop M6HG Mineral Instant Hot RO-System: 429 € statt 299 € (30 % Rabatt)
Waterdrop CT01 Heiß- und Kaltwasserspender: von 249 € auf 199 € (20 % Rabatt)
Waterdrop X12 Umkehrosmose-System: 1.099 € bis 879 € (20 % Rabatt)
Preis-Leistungs-Tipps: Waterdrop TSA & 10UA Untertisch-Wasserfilter
Wasserfilter für Kaffeemaschinen
Da der Prime Day im Oktober nur 48 Stunden dauert, ist der 6. und 7. Oktober der richtige Zeitpunkt, um sich diese Angebote zu sichern und zu einem günstigen Preis aufzurüsten. Kaufen Sie den Waterdrop-Filter unter waterdropfilter.de und bei Amazon DE.
Informationen zu Waterdrop Filter
Waterdrop Filter wurde 2015 gegründet und bietet Wasserfilterlösungen für Privathaushalte, Büros und den Außenbereich an, darunter RO-Systeme für die Montage unter der Spüle oder auf der Arbeitsplatte, Wasserfilterkannen und Hausfilter. Mehr als 40 Millionen Familien weltweit vertrauen auf die Produkte des Unternehmens. Erfahren Sie mehr unter www.waterdropfilter.de.
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01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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