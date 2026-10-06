Frankfurt am Main (ots) -Der 400-Meter-Weltmeister wird am Donnerstag im feierlichen Rahmen in Köln ausgezeichnet - präsentiert vom Nationalen Förderer DEUTZ AG / Marzillier: "Sichtbarkeit ist für den Para-Sport unfassbar wichtig" / Ausführliches Interview steht kostenfrei zur VerfügungPara-Leichtathlet Max Marzillier ist "Sporthilfe Juniorsportler des Jahres" in der Kategorie Para-Sport. Der 25-Jährige sprintete bei der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi (Indien) mit einem fulminanten Schlussspurt zum Titel über 400 Meter in der Startklasse T13 für Athleten mit Sehbehinderung. Die Ehrung der Sporthilfe kommt für ihn dennoch überraschend: "Die Auszeichnung bedeutet mir unglaublich viel und ist eine tolle Wertschätzung."Besonders wichtig ist Marzillier die Strahlkraft der Ehrung über seinen sportlichen Erfolg hinaus. "Sichtbarkeit ist für den Para-Sport unfassbar wichtig. Als Athlet wünsche ich mir, dass mehr Menschen wahrnehmen, welche Leistungen wir erbringen und dass diese Leistungen genauso Aufmerksamkeit verdienen wie die von olympischen Sportlerinnen und Sportlern", sagt der Weltmeister. Darüber hinaus gehe es ihm um die Wirkung auf Menschen mit Behinderung: "Wenn Para-Sport bei solchen Veranstaltungen sichtbar wird, können wir damit auch Menschen erreichen, die bisher wenig Berührungspunkte mit Sport hatten. Vielleicht sehen sie uns und bekommen Lust, selbst aktiv zu werden."Marzillier wird seit 2021 von der Sporthilfe gefördert und gehört aktuell dem Top-Team an. "Durch die Unterstützung kann ich meinen Sport sicher und mit deutlich weniger finanziellen Sorgen ausüben", sagt Marzillier. "Diese Sicherheit ist enorm wichtig, weil ich mich dadurch viel stärker auf meinen sportlichen Weg konzentrieren kann."Die feierliche Verleihung der Auszeichnung "Sporthilfe Juniorsportler des Jahres" in der Kategorie Para-Sport findet am Donnerstag, 8. Oktober, im Rahmen von "Juniorsportler des Jahres" in Köln statt. Dort werden zudem die "Juniorsportler des Jahres" in den Kategorien olympischer und deaflympischer Sport ausgezeichnet. Die Veranstaltung wird vom Nationalen Förderer DEUTZ AG präsentiert.Gemeinsam mit der Bundesliga Stiftung ehrt die Sporthilfe außerdem unter dem Motto Danke2026 herausragende Athletinnen und Athleten, die ihre Leistungssportkarriere in den vergangenen Jahren beendet haben. Zu den Danke-Athletinnen und -Athleten (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/medien/pressemitteilungen/danke-2026-sporthilfe-und-bundesliga-stiftung-wuerdigen-sportgroessen-wie-alexandra-popp-lukas-dauser-sonja-greinacher-und-johannes-lochner-zum-karriereende).Weitere Informationen:Im ausführlichen Interview spricht Max Marzillier über die Bedeutung der Auszeichnung, seinen persönlichen Talisman und sein großes Ziel der Paralympics in Los Angeles 2028: Hier klicken. (https://www.sporthilfe.de//athletenfoerderung/foerderbeispiele/max-marzillier-ist-juniorsportler-des-jahres-in-der-kategorie-para-sport-diese-auszeichnung-bedeutet-mir-unglaublich-viel)Hinweis für Medienvertreterinnen und -vertreter:Foto-Material:Fotos der Veranstaltung stehen ab Donnerstag kostenfrei zur Verfügung und werden im Laufe des Abends fortlaufend aktualisiert (c) dpa picture alliance für Sporthilfe: https://www.picdrop.com/picture-alliance/_JSP2026Medien-Akkreditierung:Bitte richten Sie Ihren Akkreditierungswunsch für die Berichterstattung vor Ort beim "Sporthilfe Juniorsportler des Jahres" unter Angabe Ihres Namens und Mediums bis spätestens Mittwoch, 7. Oktober 2026, per Mail an presse@sporthilfe.de._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und die Tipico Champion Initiative. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmOtto-Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6365711