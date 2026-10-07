Frankfurt am Main (ots) -Die Leichtathletin wird am Donnerstag im feierlichen Rahmen in Köln ausgezeichnet - präsentiert vom Nationalen Förderer DEUTZ AG / Lange: "Diese Anerkennung motiviert mich zusätzlich" / Ausführliches Interview steht kostenfrei zur VerfügungTessa Lange ist "Sporthilfe Juniorsportlerin des Jahres" in der Kategorie Gehörlosensport. Die Leichtathletin überzeugte mit einem herausragenden Auftritt bei den Deaflympics in Tokio, der größten internationalen Multisportveranstaltung für Athletinnen und Athleten mit Hörbeeinträchtigung: Bronze über 100 Meter, Silber über 200 Meter, Gold mit der 4x100-Meter-Staffel und eine weitere Silbermedaille mit der 4x400-Meter-Staffel. Die 21-Jährige erhält die Ehrung der Sporthilfe bereits zum zweiten Mal nach 2023: "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Durch den Preis bekomme ich noch einmal deutlich mehr Aufmerksamkeit, und das motiviert mich zusätzlich, meine Karriere in der Leichtathletik weiter voranzutreiben."Seit 2022 wird Lange von der Sporthilfe gefördert. "Ohne diese Unterstützung wäre vieles schwieriger. Durch die Förderung kann ich mich besser auf mein Training und meine sportlichen Ziele konzentrieren." Im vergangenen Jahr wurde sie von den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten zur "Sportlerin des Monats" November (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/medien/pressemitteilungen?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=news&tx_news_pi1%5Bnews%5D=793&cHash=645649292dc8d1dd945d7d32cb17fa9b) gewählt.Besonders wichtig ist Lange die Wirkung der Ehrung über den eigenen sportlichen Erfolg hinaus. "Ich freue mich über die Möglichkeit, als Vorbild für andere gehörlose Sportlerinnen und Sportler wahrgenommen zu werden. Die Deaflympics sind außerhalb des Gehörlosensports noch nicht besonders bekannt. Deshalb ist es wichtig, die Aufmerksamkeit zu nutzen und zu zeigen, welche Leistungen gehörlose Athletinnen und Athleten erbringen." Auszeichnungen, Interviews und Medienauftritte könnten dabei helfen, sagt sie: "So können wir den Gehörlosensport sichtbarer machen und jungen gehörlosen Menschen zeigen, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Das kann sie motivieren, selbst Sport zu treiben, dranzubleiben und für ihre Ziele zu kämpfen."Ihr großes sportliches Ziel hat Lange klar vor Augen: die Deaflympics 2029 in Athen. "Dort werde ich alles daransetzen, über 100 Meter und 200 Meter Gold zu holen. Und am liebsten würde ich mit der 4x100-Meter-Staffel auch noch einen Weltrekord aufstellen. Das ist alles, was ich mir erträume."Die feierliche Verleihung der Auszeichnung "Sporthilfe Juniorsportlerin" 2026 in der Kategorie Deaflympischer Sport findet am Donnerstag, 8. Oktober" in Köln statt. Dort werden zudem die "Sporthilfe Juniorsportler" in den Kategorien olympischer Sport und Para-Sport ausgezeichnet. Die Veranstaltung wird vom Nationalen Förderer DEUTZ AG präsentiert. Gemeinsam mit der Bundesliga Stiftung ehrt die Sporthilfe außerdem unter dem Motto Danke2026 herausragende Athletinnen und Athleten, die ihre Leistungssportkarriere in den vergangenen Jahren beendet haben. Zu den Danke-Athletinnen und -Athleten. (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/medien/pressemitteilungen/danke-2026-sporthilfe-und-bundesliga-stiftung-wuerdigen-sportgroessen-wie-alexandra-popp-lukas-dauser-sonja-greinacher-und-johannes-lochner-zum-karriereende)Weitere Informationen:Im ausführlichen Interview spricht Tessa Lange über die Bedeutung der Auszeichnung, die Deaflympics und ihre sportlichen Ziele: Hier klicken... (https://www.sporthilfe.de/athletenfoerderung/foerderbeispiele/tessa-lange-ist-juniorsportlerin-des-jahres-in-der-kategorie-deaflympischer-sport-ich-moechte-zeigen-dass-gehoerlose-sportlerinnen-und-sportler-grosse-sportliche-ziele-erreichen)Hinweis für Medienvertreterinnen und -vertreter:Foto- und Video-Material:Fotos der Veranstaltung stehen ab Donnerstag unter der Nutzung des Fotocredits "dpa picture alliance für Sporthilfe" kostenfrei zur Verfügung und werden im Laufe des Abends fortlaufend aktualisiert: https://www.picdrop.com/picture-alliance/_JSP2026Medien-Akkreditierung:Bitte richten Sie Ihren Akkreditierungswunsch für die Berichterstattung vor Ort beim "Sporthilfe Juniorsportler des Jahres" unter Angabe Ihres Namens und Mediums bis spätestens Mittwoch, 7. Oktober 2026, per Mail an presse@sporthilfe.de._______________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und die DEUTZ AG. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmOtto-Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6366549