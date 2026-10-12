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Dow Jones News
12.10.2026 08:33 Uhr
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Transaction in Own Shares -2-

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
12-Oct-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 5^th October 2026 to Friday 9^th October 2026, 
Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf 
of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the 
table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. 
  
Date of    Ordinary shares  Volume weighted    Lowest price Highest price 
purchase   purchased     Average Price Paid   paid (GBp)  paid (GBp) 
                (GBp) 
05/10/2026             40,000 670.2328        667.0    679.0 
06/10/2026             20,000 682.1868        676.0    685.0 
07/10/2026             40,000 675.4696        670.0    680.5 
08/10/2026             40,000 679.3713        668.0    682.5 
09/10/2026             30,000 693.1395        688.0    695.0

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,339,781 and the total number of voting rights in the Company is 173,706,669.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
05/10/2026  69          673.50     16:20:19     00083119106TRLO0 XLON 
05/10/2026  287         671.50     16:15:29     00083118627TRLO0 XLON 
05/10/2026  181         671.50     16:15:29     00083118626TRLO0 XLON 
05/10/2026  737         672.00     16:15:08     00083118556TRLO0 XLON 
05/10/2026  962         671.50     16:03:44     00083117730TRLO0 XLON 
05/10/2026  1032         672.00     16:03:30     00083117726TRLO0 XLON 
05/10/2026  982         672.00     16:01:30     00083117585TRLO0 XLON 
05/10/2026  205         670.50     15:58:56     00083117341TRLO0 XLON 
05/10/2026  791         670.50     15:55:17     00083116894TRLO0 XLON 
05/10/2026  211         670.50     15:55:12     00083116891TRLO0 XLON 
05/10/2026  1071         670.50     15:48:22     00083116449TRLO0 XLON 
05/10/2026  145         670.50     15:48:22     00083116448TRLO0 XLON 
05/10/2026  1006         671.00     15:42:43     00083116046TRLO0 XLON 
05/10/2026  1046         670.00     15:33:01     00083115303TRLO0 XLON 
05/10/2026  942         670.00     15:33:01     00083115302TRLO0 XLON 
05/10/2026  1072         670.50     15:24:47     00083114104TRLO0 XLON 
05/10/2026  1128         671.50     15:23:30     00083114024TRLO0 XLON 
05/10/2026  1012         671.50     15:12:48     00083113580TRLO0 XLON 
05/10/2026  1122         672.00     15:12:48     00083113578TRLO0 XLON 
05/10/2026  1001         669.00     15:07:50     00083113199TRLO0 XLON 
05/10/2026  581         669.50     15:06:36     00083113154TRLO0 XLON 
05/10/2026  1144         668.00     15:00:51     00083112910TRLO0 XLON 
05/10/2026  963         669.00     14:50:52     00083112452TRLO0 XLON 
05/10/2026  950         669.00     14:44:34     00083112113TRLO0 XLON 
05/10/2026  964         670.00     14:42:40     00083111999TRLO0 XLON 
05/10/2026  954         670.00     14:42:39     00083111997TRLO0 XLON 
05/10/2026  1072         670.50     14:42:30     00083111993TRLO0 XLON 
05/10/2026  1089         668.00     14:34:24     00083111340TRLO0 XLON 
05/10/2026  1096         669.00     14:19:24     00083110488TRLO0 XLON 
05/10/2026  12          669.00     14:19:24     00083110487TRLO0 XLON 
05/10/2026  295         669.00     14:19:20     00083110484TRLO0 XLON 
05/10/2026  283         669.00     14:19:20     00083110483TRLO0 XLON 
05/10/2026  283         669.00     14:19:20     00083110482TRLO0 XLON 
05/10/2026  283         669.00     14:19:20     00083110481TRLO0 XLON 
05/10/2026  1029         670.00     14:05:04     00083110019TRLO0 XLON 
05/10/2026  673         670.00     13:58:20     00083109798TRLO0 XLON 
05/10/2026  292         670.00     13:58:20     00083109797TRLO0 XLON 
05/10/2026  111         669.50     13:38:38     00083108993TRLO0 XLON 
05/10/2026  422         669.50     13:38:38     00083108992TRLO0 XLON 
05/10/2026  422         669.50     13:38:38     00083108991TRLO0 XLON 
05/10/2026  1135         670.00     13:38:22     00083108981TRLO0 XLON 
05/10/2026  1008         669.50     13:19:00     00083108338TRLO0 XLON 
05/10/2026  1035         669.50     13:19:00     00083108337TRLO0 XLON 
05/10/2026  1173         669.00     12:45:12     00083107576TRLO0 XLON 
05/10/2026  1077         667.00     12:09:00     00083106803TRLO0 XLON 
05/10/2026  338         668.00     11:12:59     00083105761TRLO0 XLON 
05/10/2026  696         668.00     11:12:59     00083105760TRLO0 XLON 
05/10/2026  1049         670.00     10:42:10     00083105230TRLO0 XLON 
05/10/2026  1134         670.00     10:15:13     00083104417TRLO0 XLON 
05/10/2026  1042         672.50     08:56:17     00083101326TRLO0 XLON 
05/10/2026  740         671.50     08:49:41     00083101119TRLO0 XLON 
05/10/2026  371         671.50     08:49:41     00083101118TRLO0 XLON 
05/10/2026  406         674.00     08:16:07     00083099808TRLO0 XLON 
05/10/2026  641         674.00     08:16:07     00083099807TRLO0 XLON 
05/10/2026  235         679.00     08:07:19     00083099586TRLO0 XLON 
06/10/2026  619         682.00     16:19:10     00083144159TRLO0 XLON 
06/10/2026  177         682.00     16:19:10     00083144158TRLO0 XLON 
06/10/2026  1121         681.50     16:15:55     00083144037TRLO0 XLON 
06/10/2026  931         681.50     16:15:55     00083144036TRLO0 XLON 
06/10/2026  1037         681.50     16:08:27     00083143502TRLO0 XLON 
06/10/2026  1099         681.50     16:08:27     00083143501TRLO0 XLON 
06/10/2026  402         681.50     16:00:37     00083142957TRLO0 XLON 
06/10/2026  66          681.50     16:00:37     00083142956TRLO0 XLON 
06/10/2026  932         681.50     16:00:37     00083142955TRLO0 XLON 
06/10/2026  1023         681.50     16:00:37     00083142954TRLO0 XLON 
06/10/2026  1112         682.50     14:42:02     00083137008TRLO0 XLON 
06/10/2026  992         684.00     14:27:51     00083136082TRLO0 XLON 
06/10/2026  116         681.50     13:37:59     00083134184TRLO0 XLON 
06/10/2026  387         681.50     13:37:59     00083134183TRLO0 XLON 
06/10/2026  585         681.00     13:37:59     00083134182TRLO0 XLON 
06/10/2026  371         681.00     13:37:59     00083134181TRLO0 XLON 
06/10/2026  699         683.00     13:11:59     00083133205TRLO0 XLON 
06/10/2026  296         683.00     13:11:59     00083133204TRLO0 XLON 
06/10/2026  990         683.50     12:37:23     00083132029TRLO0 XLON 
06/10/2026  1070         685.00     11:02:48     00083129812TRLO0 XLON 
06/10/2026  929         685.00     11:02:48     00083129811TRLO0 XLON 
06/10/2026  968         683.00     09:22:36     00083124962TRLO0 XLON 
06/10/2026  768         683.00     09:05:52     00083124173TRLO0 XLON 
06/10/2026  368         683.00     09:05:52     00083124172TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -2- 

06/10/2026  4          683.00     09:05:52     00083124171TRLO0 XLON 
06/10/2026  1109         684.00     09:04:38     00083124076TRLO0 XLON 
06/10/2026  202         680.00     09:01:57     00083124010TRLO0 XLON 
06/10/2026  384         680.00     08:52:11     00083123403TRLO0 XLON 
06/10/2026  384         680.00     08:44:20     00083123121TRLO0 XLON 
06/10/2026  859         676.00     08:23:33     00083121956TRLO0 XLON 
07/10/2026  934         677.50     16:14:31     00083170389TRLO0 XLON 
07/10/2026  998         678.00     16:11:53     00083170166TRLO0 XLON 
07/10/2026  1105         678.00     16:10:53     00083170126TRLO0 XLON 
07/10/2026  893         678.00     16:09:53     00083170083TRLO0 XLON 
07/10/2026  236         677.00     16:05:49     00083169897TRLO0 XLON 
07/10/2026  9          677.50     16:05:46     00083169894TRLO0 XLON 
07/10/2026  65          677.50     16:05:46     00083169893TRLO0 XLON 
07/10/2026  922         676.50     16:00:40     00083169637TRLO0 XLON 
07/10/2026  272         677.50     15:53:55     00083169232TRLO0 XLON 
07/10/2026  180         677.50     15:53:55     00083169231TRLO0 XLON 
07/10/2026  1010         677.50     15:50:46     00083169048TRLO0 XLON 
07/10/2026  472         677.50     15:47:46     00083168833TRLO0 XLON 
07/10/2026  128         677.50     15:47:46     00083168832TRLO0 XLON 
07/10/2026  356         677.50     15:47:32     00083168816TRLO0 XLON 
07/10/2026  865         678.00     15:42:46     00083168529TRLO0 XLON 
07/10/2026  212         678.00     15:42:46     00083168528TRLO0 XLON 
07/10/2026  888         678.00     15:38:35     00083167992TRLO0 XLON 
07/10/2026  1072         678.00     15:30:57     00083167480TRLO0 XLON 
07/10/2026  971         679.00     15:26:12     00083167129TRLO0 XLON 
07/10/2026  1043         680.00     15:20:24     00083166794TRLO0 XLON 
07/10/2026  5          680.00     15:20:24     00083166793TRLO0 XLON 
07/10/2026  37          678.00     15:09:46     00083166042TRLO0 XLON 
07/10/2026  893         678.00     15:09:24     00083166021TRLO0 XLON 
07/10/2026  951         678.50     15:09:06     00083166008TRLO0 XLON 
07/10/2026  1016         676.50     15:00:29     00083165419TRLO0 XLON 
07/10/2026  459         676.50     14:57:06     00083165213TRLO0 XLON 
07/10/2026  312         676.50     14:57:06     00083165212TRLO0 XLON 
07/10/2026  336         676.50     14:57:06     00083165211TRLO0 XLON 
07/10/2026  1035         676.50     14:55:13     00083165115TRLO0 XLON 
07/10/2026  28          675.00     14:50:13     00083164654TRLO0 XLON 
07/10/2026  719         674.50     14:49:56     00083164599TRLO0 XLON 
07/10/2026  351         674.50     14:49:56     00083164598TRLO0 XLON 
07/10/2026  961         674.50     14:48:56     00083164458TRLO0 XLON 
07/10/2026  27          675.00     14:47:56     00083164393TRLO0 XLON 
07/10/2026  942         675.00     14:46:56     00083164341TRLO0 XLON 
07/10/2026  781         673.00     14:32:20     00083162731TRLO0 XLON 
07/10/2026  134         673.00     14:32:20     00083162730TRLO0 XLON 
07/10/2026  951         673.00     14:32:20     00083162729TRLO0 XLON 
07/10/2026  975         672.50     14:14:53     00083161145TRLO0 XLON 
07/10/2026  118         672.50     14:14:53     00083161144TRLO0 XLON 
07/10/2026  1061         673.00     14:10:03     00083160794TRLO0 XLON 
07/10/2026  1019         673.50     14:02:18     00083160384TRLO0 XLON 
07/10/2026  619         673.50     13:59:18     00083160243TRLO0 XLON 
07/10/2026  247         673.50     13:59:18     00083160242TRLO0 XLON 
07/10/2026  195         673.50     13:59:18     00083160241TRLO0 XLON 
07/10/2026  136         673.00     13:50:44     00083159941TRLO0 XLON 
07/10/2026  206         673.00     13:50:44     00083159940TRLO0 XLON 
07/10/2026  734         673.00     13:50:44     00083159939TRLO0 XLON 
07/10/2026  1212         673.00     13:50:44     00083159938TRLO0 XLON 
07/10/2026  157         673.00     13:50:44     00083159937TRLO0 XLON 
07/10/2026  924         674.00     13:44:46     00083159651TRLO0 XLON 
07/10/2026  960         670.00     13:33:18     00083158823TRLO0 XLON 
07/10/2026  1095         672.00     13:17:37     00083157925TRLO0 XLON 
07/10/2026  714         672.00     12:46:13     00083156799TRLO0 XLON 
07/10/2026  210         672.00     12:46:13     00083156798TRLO0 XLON 
07/10/2026  923         672.50     12:32:44     00083156422TRLO0 XLON 
07/10/2026  775         672.50     12:32:44     00083156421TRLO0 XLON 
07/10/2026  215         672.50     12:32:44     00083156420TRLO0 XLON 
07/10/2026  1097         674.50     11:42:49     00083154178TRLO0 XLON 
07/10/2026  921         675.50     10:40:46     00083152083TRLO0 XLON 
07/10/2026  1001         680.50     10:02:41     00083150674TRLO0 XLON 
07/10/2026  1018         674.50     08:49:56     00083147976TRLO0 XLON 
07/10/2026  899         674.50     08:36:12     00083147344TRLO0 XLON 
08/10/2026  736         679.00     16:18:33     00083196737TRLO0 XLON 
08/10/2026  607         679.00     16:15:11     00083196469TRLO0 XLON 
08/10/2026  1166         679.00     16:10:48     00083196181TRLO0 XLON 
08/10/2026  537         679.50     16:02:10     00083195518TRLO0 XLON 
08/10/2026  402         679.50     16:02:10     00083195517TRLO0 XLON 
08/10/2026  1097         680.00     15:54:47     00083194974TRLO0 XLON 
08/10/2026  942         681.50     15:52:01     00083194775TRLO0 XLON 
08/10/2026  800         681.50     15:52:01     00083194774TRLO0 XLON 
08/10/2026  131         681.50     15:52:01     00083194773TRLO0 XLON 
08/10/2026  25          682.00     15:48:07     00083194337TRLO0 XLON 
08/10/2026  32          682.00     15:48:07     00083194336TRLO0 XLON 
08/10/2026  667         682.50     15:46:24     00083194262TRLO0 XLON 
08/10/2026  285         682.50     15:46:24     00083194261TRLO0 XLON 
08/10/2026  270         682.00     15:46:24     00083194260TRLO0 XLON 
08/10/2026  51          682.00     15:46:24     00083194259TRLO0 XLON 
08/10/2026  1048         682.50     15:46:02     00083194236TRLO0 XLON 
08/10/2026  11          682.50     15:45:02     00083194170TRLO0 XLON 
08/10/2026  46          682.50     15:44:02     00083194034TRLO0 XLON 
08/10/2026  390         682.50     15:44:02     00083194033TRLO0 XLON 
08/10/2026  347         682.50     15:44:02     00083194032TRLO0 XLON 
08/10/2026  1052         682.50     15:36:02     00083193528TRLO0 XLON 
08/10/2026  279         682.50     15:36:02     00083193527TRLO0 XLON 
08/10/2026  727         682.50     15:36:02     00083193526TRLO0 XLON 
08/10/2026  998         682.50     15:25:16     00083192853TRLO0 XLON 
08/10/2026  3621         682.50     15:25:16     00083192852TRLO0 XLON 
08/10/2026  2832         682.50     15:25:16     00083192851TRLO0 XLON 
08/10/2026  913         680.50     14:54:19     00083191266TRLO0 XLON 
08/10/2026  381         681.50     14:48:13     00083190932TRLO0 XLON 
08/10/2026  906         681.50     14:48:13     00083190931TRLO0 XLON 
08/10/2026  525         681.50     14:48:13     00083190930TRLO0 XLON 
08/10/2026  1043         680.50     14:36:28     00083190067TRLO0 XLON 
08/10/2026  1027         680.50     14:30:10     00083189499TRLO0 XLON 
08/10/2026  486         681.00     14:27:42     00083189375TRLO0 XLON 
08/10/2026  512         681.00     14:27:42     00083189374TRLO0 XLON 
08/10/2026  1090         681.50     14:27:41     00083189373TRLO0 XLON 
08/10/2026  991         681.50     14:09:26     00083188688TRLO0 XLON 
08/10/2026  925         680.50     13:56:36     00083188167TRLO0 XLON 
08/10/2026  1100         680.00     13:52:06     00083188038TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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