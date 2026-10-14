DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im September zugenommen haben. Volkswirte rechnen damit, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent gestiegen sind und um 3,6 (August: 3,4) Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Treiber dürften erneut die höheren Energiepreise infolge des Kriegs am Golf gewesen sein. Für die Kernverbraucherpreise werden Steigerungsraten von 0,2 und 2,5 (2,4) Prozent prognostiziert. Eine höhere Kerninflationsrate würde die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Fed stützen. Aktuell wird für das Zinstreffen im Dezember zu 85 Prozent eine Zinserhöhung eingepreist, für das Treffen am 28. Oktober nur noch zu knapp 24 Prozent.

TAGESTHEMA II

ASML hat ihre Jahresprognose bereits zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Der Wettlauf um den Aufbau von Infrastruktur für KI treibt die Nachfrage nach den hochentwickelten Maschinen zur Halbleiterherstellung des Unternehmens an. Der Konzern prognostiziert nun einen Jahresumsatz zwischen 44 Milliarden Euro und 45 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Unternehmen mit 43 Milliarden Euro bis 45 Milliarden Euro gerechnet. Die Bruttomarge soll bei rund 56 Prozent liegen, verglichen mit einer früheren Prognosespanne von 54 Prozent bis 56 Prozent. Der Gewinn im dritten Quartal schlug mit knapp 5 Milliarden Euro die Markterwartung von 4,2 Milliarden indes deutlich.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q

10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

Weitere Termine:

- NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Großhandelspreise September - US 14:30 Realeinkommen September 14:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.470,00 +0,4 E-Mini-Future S&P-500 7.871,50 +0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 30.842,25 +0,2 Topix (Tokio) 4.113,45 +0,1 Hang-Seng (Hongk.) 24.384,95 +0,2 Shanghai-Comp. 3.801,13 +0,0 Dienstag: Index Schluss +/- % DAX 25.259,90 -0,1 DAX-Future 25.373,00 -0,1 MDAX 30.020,49 -0,3 TecDAX 3.988,80 -0,1 SDAX 18.067,85 +0,1 Euro-Stoxx-50 6.167,01 -0,6 Stoxx-50 5.315,67 -0,5 XDAX 25.299,78 +0,2 Dow-Jones 51.670,10 -0,4 S&P-500 7.805,45 -0,0 Nasdaq Composite 27.204,38 -0,2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel starten. Am Vortag konnten die Kursgewinne bis Handelsschluss nicht gehalten werden. Der Auftakt in die US-Berichtssaison ist holprig verlaufen. Wie CMC anmerkt, sind die Quartalszahlen von JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, UnitedHealth und Johnson & Johnson insgesamt zwar besser als erwartet ausgefallen. Dennoch konnten sie die Anleger nur teilweise überzeugen. "Das zeigt, wie hoch die Messlatte inzwischen liegt. Gute Zahlen allein reichen nicht mehr aus, um neue Kursfantasie zu entfachen (...)". Für den Technologiesektor wichtig sind die Geschäftszahlen von ASML. Mit Preisen von rund 106 Dollar das Barrel notiert Öl auf einem weiterhin sehr hohen Niveau. Positiv für die Börsen ist aber die relative Entspannung an den Anleihemärkten. Im Handel ist von einer zunehmenden Entkopplung der Anleihe- von den Energiemärkten die Rede. Im Fokus steht die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Nachmittag.

Rückblick: Leichter - Im Tagesverlauf angezogene Zinsen machten Anfangsgewinne wieder zunichte. Dazu trugen auch von den Tagestiefs deutlich erholte Ölpreise bei. Schwach lagen Halbleiteraktien im Markt. Auslöser waren erneut Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms, Sorgen vor zunehmender Konkurrenz aus Asien und zu hohen Bewertungen. Im DAX ging es für Infineon um 2,1 Prozent nach unten, im MDAX für Aixtron um 2,9 und für Suss um 3,1 Prozent. Siemens Energy büßten 2,5 Prozent ein, weil ddas Unternehmen Technik für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren liefert. STMicroelectronics gaben um 3,8 Prozent nach, ASML um 4,2 und BE Semiconductor um 1,8 Prozent. Mit der Stimmungseintrübung für das KI-Wachstum waren wieder Papiere von Softwareunternehmen gesucht, die potenziell als Leidtragende eines vermehrten KI-Einsatzes gelten. Unter anderem ging es für SAP um 1,5 Prozent nach oben, für Scout24 um 2,1 oder für Nemetschek um 1,7 Prozent. Dassault Systemes gewannen 1,7 und Capgemini 3,4 Prozent, Sage 0,5 Prozent. LVMH gaben nach durchwachsenen Umsatzzahlen minimal nach. Kering verloren dagegen 1,5 Prozent, Hermes 2,0 und Richemont 0,4 Prozent. Givaudan machten einen Satz um gut 9 Prozent nach starken Umsatzzahlen. Im Sog gewannen Symrise 3,1 Prozent an. Bei Publicis übertraf das organische Wachstum die Konsensschätzung. Die Aktie verteuerte sich um 2,2 Prozent - WPP 4,2 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der DAX beendete den Tag rund 200 Punkte unter dem Tageshoch. Mit kleinen Aufschlägen zeigten sich Immobilienaktien, weil die zuletzt niedrigeren Marktzinsen ein günstigeres Umfeld für die Branche bedeuteten. Vonovia gewannen 0,8 Prozent, LEG Immobilien 0,5 Prozent. Schaeffler gab um 1,7 Prozent nach. Der Konzern erzielte im dritten Quartal bei stabilen Umsätzen eine leicht verschlechterte Gewinnmarge. Um 2,0 Prozent fielen Porsche AG. Eine Vorabindikation der anstehenden Quartalszahlen habe keine neuen Erkenntnisse gebracht, berichteten Analysten. Das zweite Halbjahr verlaufe schwach. Elringklinger verbesserten sich um 7,2 Prozent, nachdem der Autozulieferer den Ausblick angehoben hatte. Die vor allem an der Nasdaq gehandelte Aktie des Biotechnologieunternehmens Biontech büßte im Xetra-Handel über 6 Prozent ein. Das Unternehmen erlitt einen Rückschlag mit einem Krebs-Immuntherapiekandidaten.

XETRA-NACHBÖRSE

PNE gaben auf Tradegate um 9,7 Prozent nach, nachdem der Windparkprojektierer am Abend den Ausblick gesenkt hatte. Freenet wurden um 1,3 Prozent nach oben genommen nach der Mitteilung, Waipu.tv komplett zu übernehmen.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Nach einem uneinheitlichen Start ging es im Verlauf südwärts. Etwas stützend für den Gesamtmarkt wirkten anfangs wieder gesunkene Ölpreise, die sich im Verlauf dann aber wieder deutlich erholten und wieder bremsten. Entspannungssignale kamen von den Anleihen, die im Verlauf aber ebenso nachließen. Die US-Zehnjahresrendite fiel gegenüber Freitag um 3 Basispunkte auf 5,22 Prozent, im Tief waren es aber auch schon 5,19 Prozent gewesen. Gemieden wurden weiter Halbleiteraktien. Zum einen belastet die Sorge vor zunehmender Konkurrenz aus Asien, nachdem CXMT einen neuen DRAM-Chip angekündigt hatte. Zum anderen wurde als Belastungsfaktor weiter das hohe Zinsniveau gesehen. Micron verloren 3,6 Prozent. Keine klaren Akzente setzten die Quartalszahlen der Banken. JP Morgan verfehlte zwar die Erwartungen, der Ausblick für den Zinsüberschuss fiel aber besser aus als gedacht. Die Aktie verlor 0,9 Prozent. Für Goldman Sachs ging es 0,2 Prozent nach unten. Bei Wells Fargo enttäuschten die Einnahmen. Die Aktie gab 3,1 Prozent nach. Citigroup verloren 5,6 Prozent, obwohl Gewinn und Einnahmen gut ausgefallen waren. Einige Teilnehmer verwiesen aber auf das Kreditkartengeschäft und höhere Kreditausfälle als Schwachpunkte. Johnson & Johnson übertraf zwar die Konsensschätzungen, die Aktie verlor dennoch 5,7 Prozent. Die negative Reaktion könne auf das eher maue Wachstum der Medizintechniksparte zurückgeführt werden, sagten Händler.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,79 +0,002 10 Jahre 5,22 -0,03 30 Jahre 5,56 -0,04

Die Entspannung in Form weiter gesunkener Renditen setzte sich fort. Nachdem der Anleihehandel am Vortag wegen des "Columbus Day" pausiert hatte, ging es mit den Renditen zunächst kräftig nach unten - im Zehnjahresbereich bis auf 5,19 Prozent. Hier dürften einige Anleger weiter zugegriffen haben, um sich das hohe Zinsniveau zu sichern, hieß es. Im Verlauf des Handels zogen die Marktzinsen dann aber wieder etwas an. Neue Impulse werden am Mittwoch von US-Inflationsdaten erwartet.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:10 EUR/USD 1,1207 +0,1 0,0009 1,1198 1,1194 EUR/JPY 177,26 +0,0 0,0100 177,2500 177,2800 EUR/CHF 0,9321 -0,0 -0,0001 0,9322 0,9319 EUR/GBP 0,8441 -0,1 -0,0006 0,8447 0,8449 USD/JPY 158,16 -0,1 -0,1300 158,2900 158,3600 GBP/USD 1,3272 +0,2 0,0020 1,3252 1,3246 USD/CNY 6,6912 -0,0 -0,0025 6,6937 6,6937 USD/CNH 6,6912 -0,0 -0,0004 6,6916 6,6922 AUS/USD 0,7002 +0,3 0,0022 0,6980 0,6981 Bitcoin/USD 83.534,46 +0,2 181,14 83.353,32 83.434,56

Der Dollar gab die Gewinne vom Vortag wieder her vor dem Hintergrund weiter gesunkener US-Marktzinsen. Der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent, der Euro erholte sich im US-Handel um 0,4 Prozent auf 1,1199 Dollar.

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October 14, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)

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