Zug / Irvine - Galderma geht auf Einkaufstour. Für 1,5 Milliarden US-Dollar verleibt sich der Hautpflegekonzern die US-amerikanische Hautpflegemarke ZO Skin Health ein. Mit der Übernahme will Galderma das Geschäft mit medizinischer Hautpflege stärken und das Wachstum im Segment der über Ärztinnen und Ärzte vertriebenen Hautpflegeprodukte vorantreiben, wie aus einem Communiqué vom Mittwoch hervorgeht. Man habe mit ZO Skin Health eine Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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