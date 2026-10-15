Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 15.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dreißigtausend potenzielle Verkäufer und fast keine konkurrierenden Bieter
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
15.10.2026 08:21 Uhr
120 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Valuation DateNameISINCurrencyUnitsNAV per Unit
2026/10/14USD ACCUMULATING ETFIE00BLRPQXXXUSD15608956.00003.7313
2026/10/14RIZE CYBER USD ACC AIE00BJXRZXXXUSD11725681.000012.1369
2026/10/14CLASS USD ACCIE00BLRPRXXXUSD18891864.00006.0898
2026/10/14RZ CR EC EB UC ET USD ACCIE000RMSPXXXUSD486771.00006.2923
2026/10/14RIZE USA EN USD ACC ETFIE000PY7FXXXUSD1252282.00005.8032
2026/10/14RIZE GS INF USD DIS ETFIE000QUCVXXXUSD14438391.00006.1919
2026/10/14ARK INV UCITS USD ACC ETFIE000GA3DXXXUSD34534289.00009.3223
2026/10/14ARK ART I&R UCITS USD ACCIE0003A51XXXUSD27759501.000011.1537
2026/10/14ARK GN R UCTS USD ACC ETFIE000O5M6XXXUSD13344864.00008.9868
2026/10/14USD ACCUMULATING ETFIE000AON7XXXUSD8784987.00005.1422
© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.