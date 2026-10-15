Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|14/10/2026
|BPDU
|IE00060Z4XXX
|143000000.00
|1838166182.75
|12.8543
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|14/10/2026
|BPDG
|IE00060Z4XXX
|143000000.00
|1838166182.75
|9.7688
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|14/10/2026
|BPGU
|IE000ASNLXXX
|198300000.00
|2582981889.30
|13.0256
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|14/10/2026
|BPGG
|IE000ASNLXXX
|198300000.00
|2582981889.30
|9.899
|GBP
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