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PR Newswire
20.10.2026 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 20

Valuation DateNameISINCurrencyUnitsNAV per Unit
2026/10/19USD ACCUMULATING ETFIE00BLRPQXXXUSD15608956.00003.7142
2026/10/19RIZE CYBER USD ACC AIE00BJXRZXXXUSD11725681.000011.8891
2026/10/19CLASS USD ACCIE00BLRPRXXXUSD19091864.00006.0714
2026/10/19RZ CR EC EB UC ET USD ACCIE000RMSPXXXUSD486771.00006.3927
2026/10/19RIZE USA EN USD ACC ETFIE000PY7FXXXUSD1252282.00005.7737
2026/10/19RIZE GS INF USD DIS ETFIE000QUCVXXXUSD14534344.00006.2324
2026/10/19ARK INV UCITS USD ACC ETFIE000GA3DXXXUSD34534289.00009.0723
2026/10/19ARK ART I&R UCITS USD ACCIE0003A51XXXUSD27759501.000010.8305
2026/10/19ARK GN R UCTS USD ACC ETFIE000O5M6XXXUSD13344864.00008.8453
2026/10/19USD ACCUMULATING ETFIE000AON7XXXUSD8784987.00005.0511
© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.