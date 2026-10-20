Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
Fund name
Share class name
Date
ISIN
Currency
NAV per share
Shares outstanding
Fund total net assets (EUR)
ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND
UCITS ETF GBP Hedged Acc.
19/10/2026
LU2825557XXX
GBP
10.8394
156 822.00
143 640 816.93
ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND
UCITS ETF EUR Dist.
19/10/2026
LU2785470XXX
EUR
1 016.16
34 626.00
143 640 816.93
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV
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