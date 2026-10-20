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PR Newswire
20.10.2026 08:06 Uhr
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Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 20

Fund name

Share class name

Date

ISIN

Currency

NAV per share

Shares outstanding

Fund total net assets (EUR)

ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND

UCITS ETF GBP Hedged Acc.

19/10/2026

LU2825557XXX

GBP

10.8394

156 822.00

143 640 816.93

ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND

UCITS ETF EUR Dist.

19/10/2026

LU2785470XXX

EUR

1 016.16

34 626.00

143 640 816.93




Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV

© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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