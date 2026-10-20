Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|176532.00
|1226531.22
|6.9479
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|167150737.00
|1181516985.26
|7.0686
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|74680832.91
|5.4806
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|2517610.00
|14450174.58
|5.7396
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3510000.00
|23306443.00
|6.64
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|21340.00
|146359.84
|6.8585
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|60576694.00
|419143725.74
|6.9192
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|267716.00
|1634081.98
|6.1038
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|115112357.00
|994786372.96
|8.6419
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/10/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5620302.00
|31854970.33
|5.6678
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|19/10/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|2500000.00
|16339804.81
|6.5359
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|19/10/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|67840000.00
|334345443.47
|4.9284
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|19/10/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2430000.00
|13672549.15
|5.6266
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|19/10/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|225558.55
|4.9556
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|19/10/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10468907.39
|5.3687
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|19/10/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|20886258.62
|4.9729
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|19/10/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|87169.00
|426569.41
|4.8936
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|19/10/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3955810.00
|19279223.46
|4.8736
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|19/10/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1590000.00
|8444408.25
|5.3109
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