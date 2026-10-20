VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-10-19
|NL0009272XXX
|3938777.000
|450953716.22
|114.4908
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-10-19
|NL0009272XXX
|543000.000
|41888347.43
|77.1424
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-10-19
|NL0009272XXX
|360000.000
|33458606.60
|92.9406
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-10-19
|NL0009690XXX
|11185404.000
|439215961.89
|39.2669
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-10-19
|NL0009690XXX
|2298390.000
|37709249.90
|16.4068
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-10-19
|NL0009690XXX
|2426537.000
|28694604.17
|11.8253
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-10-19
|NL0010273XXX
|2761000.000
|51741849.47
|18.7403
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-10-19
|NL0010731XXX
|918000.000
|84840369.91
|92.4187
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-10-19
|NL0011683XXX
|183500000.000
|10067711562.86
|54.8649
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-10-19
|NL0010408XXX
|36003010.000
|1527509005.47
|42.4273
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-10-19
|NL0009272XXX
|328000.000
|21119519.84
|64.3888
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