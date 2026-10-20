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PR Newswire
20.10.2026 08:06 Uhr
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Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)

Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 20

Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EAG
Date:19/10/2026
Curr: GBP
NAV: 5.06
Shrs:136,860,509.00
Tckr: FSMP
Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EIU
Date:19/10/2026
Curr: USD
NAV: 4.00
Shrs:7,465,543.00
Tckr: FSMF
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EAG
Date:19/10/2026
Curr: GBP
NAV: 5.07
Shrs:72,413,244.00
Tckr: FEMP
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EIU
Date:19/10/2026
Curr: USD
NAV: 3.90
Shrs:2,357,702.00
Tckr: FSEM
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
EAH
Date:19/10/2026
Curr: EUR
NAV: 5.74
Shrs:13,147,883.00
Tckr: FSCE
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
UIH
Date:19/10/2026
Curr: USD
NAV: 5.18
Shrs:1,219,908.00
Tckr: FSMU
Fund: FIL ESG USD EM BOND ETF
EHI
Date:19/10/2026
Curr: EUR
NAV: 4.62
Shrs:4,820,708.00
Tckr: FESE GY
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
EIH
Date:19/10/2026
Curr: EUR
NAV: 4.66
Shrs:16,216,470.00
Tckr:
© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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