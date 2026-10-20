Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/10/19
|NT LSTD PRV EQ UCITS
|IE0008ZGIXXX
|USD
|9822917.0000
|27.7807
|2026/10/19
|WHD DJ ISL WD ETF USD ACC
|IE00073MUXXX
|USD
|5677459.0000
|11.3469
|2026/10/19
|WHD SP 500 SHR ETF USD AC
|IE000QF8TXXX
|USD
|11676978.0000
|11.3688
|2026/10/19
|USD ACC UCITS ETF
|IE000DHZXXXX
|USD
|380000.0000
|10.5353
|2026/10/19
|USD DIST UCITS ETF
|IE000ZDPZXXX
|USD
|777000.0000
|9.9349
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