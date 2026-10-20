Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
[20.10.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE00BN4GXXXX
|2,463,426.00
|EUR
|0
|24,086,651.84
|9.7777
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE00BN4GXXXX
|215,790.00
|SEK
|0
|21,086,285.85
|97.7167
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE00BMQ5YXXX
|478,600.00
|EUR
|0
|54,938,718.64
|114.7905
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0007W7MXXX
|1,014,872.00
|EUR
|0
|10,260,587.09
|10.1102
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0008C3GXXX
|9,038.00
|GBP
|0
|88,661.55
|9.8099
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0008V68XXX
|59,312.02
|GBP
|0
|585,410.25
|9.87
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000BZ8SXXX
|155,704.30
|GBP
|0
|1,551,030.60
|9.9614
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000JL9SXXX
|133,379.00
|USD
|30,663.0000
|1,563,839.07
|11.7248
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000BQ3SXXX
|7,065,099.00
|SEK
|0
|777,107,657.63
|109.9925
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000LSFKXXX
|709,408.00
|GBP
|0
|6,912,958.76
|9.745
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000LH4DXXX
|6,338,432.00
|EUR
|55000.0000
|69,731,951.77
|11.0015
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000WXLHXXX
|1,013,673.00
|EUR
|0
|11,084,502.57
|10.935
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000P7C7XXX
|73,581.00
|GBP
|0
|840,735.23
|11.426
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000CV0WXXX
|7,500,000.00
|JPY
|0
|1,168,539,422.39
|155.8053
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0002A3VXXX
|4,900,128.00
|EUR
|0
|67,652,294.20
|13.8062
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000YMBLXXX
|3,140,246.00
|USD
|0
|32,027,937.74
|10.1992
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000RH1ZXXX
|38,427.00
|USD
|0
|375,845.14
|9.7808
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0008B0OXXX
|9,399.00
|GBP
|0
|88,480.38
|9.4138
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000CCQKXXX
|3,097,965.00
|EUR
|0
|31,941,878.55
|10.3106
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000I8CRXXX
|98,991.00
|EUR
|0
|981,240.75
|9.9124
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0002P9KXXX
|115,962.00
|GBP
|0
|1,163,949.29
|10.0373
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0009ZTLXXX
|310,000.00
|USD
|0
|3,465,563.92
|11.1792
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000Y3FZXXX
|521,000.00
|USD
|0
|5,906,264.37
|11.3364
|Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0005ZIBXXX
|100,000.00
|USD
|0
|966,283.18
|9.6628
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