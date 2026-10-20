Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0007W7MXXX
|1,014,872.00
|EUR
|0
|10,260,587.09
|10.1102
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0008C3GXXX
|9,038.00
|GBP
|0
|88,661.55
|9.8099
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE0008V68XXX
|59,312.02
|GBP
|0
|585,410.25
|9.87
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.10.26
|IE000BZ8SXXX
|155,704.30
|GBP
|0
|1,551,030.60
|9.9614
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