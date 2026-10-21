Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 21
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|176532.00
|1229246.40
|6.9633
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|167150737.00
|1185047789.01
|7.0897
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|74904006.49
|5.497
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|2517610.00
|14482294.99
|5.7524
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3510000.00
|23265646.29
|6.6284
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|21340.00
|146975.56
|6.8873
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|60576694.00
|420951532.97
|6.9491
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|267716.00
|1641073.46
|6.1299
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|115112357.00
|985580016.41
|8.5619
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|20/10/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5620302.00
|31560165.10
|5.6154
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|20/10/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|2500000.00
|16417300.61
|6.5669
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|20/10/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|67840000.00
|335344081.34
|4.9432
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|20/10/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2430000.00
|13670105.54
|5.6256
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|20/10/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|225404.62
|4.9522
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|20/10/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10468533.30
|5.3685
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|20/10/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|20913623.57
|4.9794
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|20/10/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|87169.00
|427270.25
|4.9016
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|20/10/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3955810.00
|19330063.00
|4.8865
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|20/10/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1590000.00
|8529532.59
|5.3645
© 2026 PR Newswire