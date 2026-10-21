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PR Newswire
21.10.2026 08:06 Uhr
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Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 21

Account NameValuation DateBloomberg CodeISIN CodeUnits OutstandingShareholder Equity Base (ShareClass)NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF20/10/20263DGEIE000WJ7OXXX176532.001229246.406.9633
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF20/10/20263DGLIE000Q8N7XXX167150737.001185047789.017.0897
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF20/10/20263DGDIE00042EXXXX13626311.0074904006.495.497
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF20/10/20263DGHIE0001CEGXXX2517610.0014482294.995.7524
Robeco 3D European Equity UCITS ETF20/10/20263DEUIE0007WLHXXX3510000.0023265646.296.6284
Robeco 3D US Equity UCITS ETF20/10/20263DUEIE0008H4JXXX21340.00146975.566.8873
Robeco 3D US Equity UCITS ETF20/10/20263DUSIE000XERHXXX60576694.00420951532.976.9491
Robeco 3D US Equity UCITS ETF20/10/20263DUHIE000DEXCXXX267716.001641073.466.1299
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF20/10/20263DEMIE0002Z12XXX115112357.00985580016.418.5619
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF20/10/2026REMDIE00063T9XXX5620302.0031560165.105.6154
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF20/10/2026RDTMIE000VG2WXXX2500000.0016417300.616.5669
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF20/10/2026RCEGIE000D1DAXXX67840000.00335344081.344.9432
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF20/10/2026RHYEIE0000LTAXXX2430000.0013670105.545.6256
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF20/10/2026RHYHIE000SI9EXXX45516.00225404.624.9522
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF20/10/2026RHYGIE000LW5CXXX1950000.0010468533.305.3685
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF20/10/20263DCEIE000PUAKXXX4200000.0020913623.574.9794
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF20/10/20263DCHIE000A537XXX87169.00427270.254.9016
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF20/10/20263DCGIE000JJMOXXX3955810.0019330063.004.8865
Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc20/10/2026RGSCIE000OHXGXXX1590000.008529532.595.3645
© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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