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Dow Jones News
02.11.2026 13:57 Uhr
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Westpac - Nachhaltigkeitsbericht 2026

DJ Westpac - Nachhaltigkeitsbericht 2026 

Westpac Banking Corporation / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit 
Westpac - Nachhaltigkeitsbericht 2026 
2026-11-02 / 13:21 CET/CEST 
 
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Westpac Banking Corporation 
 
Westpac - Nachhaltigkeitsbericht 2026 
 
Die Mitteilung kann unter folgendem Link eingesehen werden: 
 
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4409B_1-2026-11-2.pdf 
 
Eine Kopie dieser Mitteilung wurde beim National Storage Mechanism eingereicht. 
 
2. November 2026 
 
Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der 
Financial Conduct Authority als primärer Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zugelassen. Für die Nutzung und 
Verbreitung dieser Informationen können besondere Bedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com. 
 
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Ende der Medienmitteilungen 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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2426582 2026-11-02 CET/CEST

Bildlink: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2426582&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 07:21 ET (12:21 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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