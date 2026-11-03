Unterföhring (ots) -Unterföhring, 2. November 2026. Mit dieser Geburtstagsüberraschung hat Schuhmacher Matthias (60) nicht gerechnet: Ralf Dümmel, der König der Regale, steht plötzlich in seinem Laden in Dettingen unter Teck. Natürlich bringt der Mann mit dem Einstecktuch eine Geburtstagstorte mit. Noch wichtiger: Ralf Dümmel hat einige Fragen, die das Leben von Matthias verändern könnten. Matthias und seine Frau Katrin (49) haben sich in der neuen SAT.1-Show "Die Millionenidee" beworben. Und nun möchte Ralf Dümmel mehr über die Idee wissen. Können Matthias und Katrin überzeugen?6.598 Ideengeber aus ganz Deutschland haben sich für "Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel", ab Sonntag, 8. November, 18:15 Uhr, in SAT.1 ins Zeug gelegt. Ralf Dümmel und sein Team entwickeln aus den besten Ideen marktreife Produkte. Die Gewinnerprodukte liegen schon am Tag nach der Ausstrahlung in über 3.250 Lidl-Filialen in ganz Deutschland als Aktionsartikel im Regal.Welche Idee überzeugt Ralf Dümmel und sein Team?Katja (55) aus Detmold verbringt als Immobilienmaklerin viel Zeit auf Baustellen. Aus Frust über etliche weggeworfene Farbrollen entsteht ihre Idee: eine nachhaltige Malerrolle für Profis und Heimwerker. Wie schlägt sich die Idee im Praxistest?Niaz (36) aus Walldorf erlebt als Zahnarzt immer wieder, wie schwierig es für Kinder sein kann, ihre Zähne gründlich zu putzen. Mit seiner Idee möchte er die Gesundheit vieler Kinder verbessern: eine fluoreszierende Zahnpasta, die unter speziellem Licht sichtbar macht, wo noch Nachholbedarf besteht. Kann die Idee auch als Produkt überzeugen?Jerimo (19) aus Waldfeucht unterstützt seine Eltern im Alltag und zieht daraus seine Inspiration: "Mein Erfindergeist beruht darauf, dass meine Mutter taubblind ist und wir uns Tag für Tag neue Sachen einfallen lassen müssen, um ihren Alltag leichter zu machen." Seine Idee ist ein 2-in-1-Produkt aus Wärmflasche und Duftöl. Wird er zum Unternehmer von Morgen?Das ist "Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel"Im Kopf, auf einem Notizzettel oder als erster Entwurf - nur die Idee zählt! Ralf Dümmel und sein Experten-Team bieten jedem die Chance, daraus ein marktreifes Produkt zu machen - und Millionär zu werden. Von der Auswahl über die Weiterentwicklung bis zum Praxistest und schließlich bis zum Weg in den Handel: Die Zuschauer sind hautnah bei jedem Schritt dabei. Ralf Dümmel geht All-in und trägt allein das volle Risiko. Der Gewinn wird nach Abzug aller Kosten fair 50:50 geteilt. Für wen wird aus einer Idee der große Durchbruch? Wer hat sie - die eine Idee, die alles verändert?Produziert wird "Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel" von EndemolShine Germany."Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel" - ab 8. November 2026, immer sonntags, um 18:15 Uhr in SAT.1 und streamen auf JoynOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6383333