DJ PTA-News: medondo holding ag: stellt operativen Maßnahmenkatalog für Turnaround 2027 vor - Strategischer Fokus auf KI-Produkte und Vertrieb - Entschuldungs- und Finanzierungsmaßnahmen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

medondo holding ag: stellt operativen Maßnahmenkatalog für Turnaround 2027 vor

Strategischer Fokus auf KI-Produkte und Vertrieb - Entschuldungs- und Finanzierungsmaßnahmen

München (pta000/04.11.2026/21:00 UTC+1)

medondo holding AG stellt operativen Maßnahmenkatalog für Turnaround 2027 vor - Strategischer Fokus auf KI-Produkte und Vertrieb - Entschuldungs- und Finanzierungsmaßnahmen

• Vorstand beschließt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht, Pflichtwandlungder Unternehmensanleihe 2021/2027 und Debt-to-Equity-Swap • Strategische Partnerschaft mit KI-Lizenzunternehmen im Fokus • Konzeption eines Self-Check-In/-Out-Terminal sowie KI-Server für die Arztpraxen mit führenden digitalenAutomatisierungsunternehmen geplant

München, 4. November 2026 - Der Vorstand der medondo holding AG ("medondo" oder "Gesellschaft", ISIN DE000A41YGH1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag Beschlüsse über die folgenden drei Kapitalmaßnahmen gefasst:

1. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 um bis zu EUR 2.081.144,00 durch Ausgabe von bis zu 2.081.144 neuen Aktien erhöht werden. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 1,00, das Bezugsverhältnis ist 1:1 (eine bestehende Aktie berechtigt zum Bezug einer neuen Aktie). Vorbehaltlich der Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin, die für den 12. November 2026 angestrebt wird, soll die Bezugsfrist voraussichtlich vom 16. November 2026 bis zum 4. Dezember 2026 laufen.

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in Form eines mittelbaren Bezugsrechts eingeräumt. Ein Überbezug ist vorgesehen. Nicht bezogene Aktien werden ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mindestens zum Bezugspreis angeboten.

Der Nettoemissionserlös soll nach derzeitiger Planung zu ca. 10 % zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs, zu ca. 10 % für den Einstieg in den Vertrieb KI-basierter Anwendungen mit Lizenzpartnern, zu ca. 10 % für den Ausbau des Kundensupports, zu ca. 20 % für die Entwicklung eines Self-Check-In/-Out-Terminals für Arztpraxen, zu ca. 20 % für den Erwerb von Unternehmen im digitalen Gesundheitssektor (Buy & Build; konkrete Akquisitionsziele stehen derzeit noch nicht fest) sowie zu ca. 30 % zur Rückführung von Darlehen verwendet werden.

"Ankerinvestoren haben in einem soft commitment schon Interessensbekundungen abgegeben. Wir sind zuversichtlich, mit der neuen strategischen Ausrichtung auf KI-Software- und -Hardwarelösungen weitere Investoren zu begeistern", so Franz Kirschner, Vorstand der medondo holding AG.

2. Der Vorstand hat zudem mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag die Pflichtwandlung der Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3H2XXX; WKN: A3H208) gemäß -- 6 der Anleihebedingungen, den die Anleihegläubiger in der Abstimmung ohne Versammlung gemäß -- 18 SchVG vom 8. bis 10. Oktober 2025 eingeführt haben, im Wege einer Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 beschlossen. Gegenstand der Wandlung sind Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.551.000,00 zzgl. der bis zum 1. November 2026 (ausschließlich) aufgelaufenen endfälligen Zinsen von 6,0 % p.a. in Höhe von bis zu EUR 62.464,95, insgesamt bis zu EUR 1.613.464,95, die in bis zu 1.613.450 neue Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie (Umtauschverhältnis 1:1) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gewandelt werden. Die laufenden Zinsen von 1,5 % p.a., die nach dem Stichtag auflaufenden endfälligen Zinsen sowie Spitzenbeträge, die nicht in Aktien gewandelt werden, werden bar ausgezahlt. Die Durchführung der Sachkapitalerhöhung soll erst nach dem für das Bezugsangebot maßgeblichen Stichtag in das Handelsregister eingetragen werden.

3. Der Vorstand hat ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag eine Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Einbringung bestehender Darlehen von bis zu insgesamt EUR 400.000,00 zzgl. des bis zum 1. November 2026 (ausschließlich) aufgelaufenen Festzinses von 6,0 % p.a. gegen Ausgabe von bis zu 426.144 neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie (Umtauschverhältnis 1:1) (Debt-to-Equity-Swap) beschlossen. Die Darlehensgeber haben ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, ihre Darlehensforderungen nebst aufgelaufener Zinsen im Wege der Sacheinlage gegen Ausgabe neuer Aktien einzubringen. Diese Kapitalerhöhung soll erst nach Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung zur Wandlung der Anleihe durchgeführt werden.

Mit den vorstehenden Maßnahmen soll die Restrukturierung der medondo holding AG zum Abschluss gebracht werden. Vor diesem Hintergrund stellt der Vorstand die strategische Neuausrichtung der Kernbeteiligung, der medondo AG, vor:

• Der Vorstand der medondo AG wird die erfolgreiche Kooperation mit fabius medical GmbH weiterintensivieren. Im Fokus steht die tiefere Integration der Lösung und der Ausbau einer gemeinsamenVertriebsstrategie. • Zudem wird die medondo AG eine strategische Partnerschaft mit einem KI-Lizenzpartner abschließen und sodas Lösungsportfolio um wichtige Themen erweitern. Dies führt laut Vorstand zu Umsatzsteigerungen in 2027 und 2028über die aktuellen Pläne hinaus. • Weiterhin wird der Vorstand der medondo AG mit einem führenden digitalen Automatisierungsunternehmen einSelf-Check-In/-Out-Terminal sowie KI-Server für die Arztpraxen bis zur Serienreife konzipieren, um diverseFunktionalitäten der medondo Softwarewelt, der Praxisorganisation (inkl. des Einlesens der Krankenkassenkarte)sowie KI-Funktionalitäten (KI Agenten, Datenauswertungen etc.) zu kombinieren.

Der strukturelle Bedarf an digitalen Lösungen, vor allem durch den technologischen Fortschritt aus dem KI-Umfeld bleibt hoch. Der administrative Aufwand in Arztpraxen, der demografische Wandel sowie der zunehmende Fachkräftemangel wirken dabei als zusätzliche Treiber für die Digitalisierung ärztlicher Prozesse. In diesem Umfeld positioniert sich die Gesellschaft mit ihrer vollständig integrierten Softwarelösung als zukunftsfähiger Anbieter in einem wachsenden Marktsegment.

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der medondo holding AG dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der BaFin noch zu gestattenden Wertpapier-Informationsblattes und des im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebots.

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Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Franz Kirschner Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131XXX (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

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November 04, 2026 15:00 ET (20:00 GMT)