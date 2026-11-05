Der 19.jährliche Wettbewerb würdigt bahnbrechende Technologien weltweit

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, hat die Finalisten in den sieben Kategorien der Prism Awards 2027 bekannt gegeben. Mit den Auszeichnungen werden herausragende neue Photonikprodukte gewürdigt, die auf den Markt gekommen sind. Die Gewinner werden am 3. Februar 2027 im Rahmen der Preisverleihung auf der SPIE Photonics West in San Francisco, Kalifornien, bekannt gegeben.

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SPIE has announced the finalists for the 2027 SPIE Prism Awards, which recognize optics and photonics innovations. Recipients will be announced at the awards ceremony on 3 February 2027 at SPIE Photonics West.

Während der Prism Awards verleiht SPIE außerdem den SPIE Catalyst Award, mit dem gewinnorientierte Unternehmen ausgezeichnet werden, die soziale und ökologische Programme zur Erweiterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt und der beruflichen Möglichkeiten, zur Stärkung des gesellschaftlichen Engagements sowie zur Förderung des Umweltschutzes anbieten. Die diesjährigen Finalisten für den Catalyst Award, der nun im vierten Jahr verliehen wird, sind Lumentum für Together@Lumentum und Red Pitaya für Open Quantum Lab.

"Die Finalisten der Prism und Catalyst Awards zu sehen, ist immer wieder spannend, denn sie zeigen, wie vielfältig die Innovationen in der Optik- und Photonikbranche sind", so der CEO von SPIE, Kent Rochford. "Es erfordert enorme Anstrengungen, ein Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Ich gratuliere den Finalisten des Jahres 2027 sowie allen, die sich in diesem Jahr beworben haben. Ihre Leistungen verbessern das Leben von Menschen auf der ganzen Welt. Ich sehe der Bekanntgabe der Gewinner bei der Preisverleihung im Rahmen der SPIE Photonics West im Februar erwartungsvoll entgegen."

Die Finalisten der Prism Awards 2027 spiegeln die Vielfalt der technologischen Entwicklungen in Bereichen wie biophotonische Instrumente, Laser, Quantentechnologien und Sensoren wider:

Biophotonische Instrumente

CYBO, CYBO Scan

Eleuthra Photonics Inc., TetraQuant

LEADOPTIK Inc., LIA (Last Inch Assessment)

Kameras und Bildgebungssysteme

Bruker Nano Inc., xView Module

PlanOpSim NV, MetaStack

Q3D Sensing, Inc., AuraGO

Laser

Deeplight SA, DLT-FT-1550

Femtum Inc., Laser Trimming Solution FL2-T-100-TH

Tescan, FemtoChisel

Optische Materialen und Komponenten

Marvell Technology, Inc., Marvell Ara T 1.6T Transmit-retimed PAM4 DSP

Photosynthetic B.V., ORIGIN 2.5

Silicon Light Machines, UV-VIS Displacement Phase Modulator (DPM)

Quantentechnologien

OXIDE Corporation, Frequad-K

Quantum Computing Inc., Quantum Key Distribution System

Vexlum Oy, VXL

Sensoren

PhoenixZ Pty Ltd, Yellow Finch

Singular Photonics Ltd., Litavis

Wooptix, SEBI RT1000

Prüf- und Messverfahren

DIOPTIC GmbH, ARGOS nexus pro

HyperSpectral Corp, CortX Spectral Foundation Model (SFM)

WAIV FTIR GmbH, WAIV M1

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit zur Einreichung ihres Produkts sowie frühere Gewinner finden Sie auf der Website der SPIE Prism Awards.

Über SPIE

SPIE ist die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik. Sie bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Experten zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technik zu fördern. Die 1955 gegründete Gesellschaft verbindet sich mit der globalen Gemeinschaft durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichung von Konferenzbeiträgen, Büchern und Journalen in der SPIE Digitalen Bibliothek sowie Karriereförderung. In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als $26 Millionen in die internationale Optik-Community durch Interessenvertretung und Unterstützung wie Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Geschenke und die Entwicklung von Richtlinien für Politik investiert.

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