Leipzig (ots) -Die MDR-Reportage "Nationalparks - Brandherde und Naturparadiese?" für ARTE ist mit dem Deutsch-tschechischen Journalistenpreis 2026 in der Kategorie Multimedia ausgezeichnet worden. Autorin Bettina Wobst hat die Auszeichnung am 6. November 2026 in Frankfurt am Main erhalten.Die Reportage beleuchtet am Beispiel der Sächsisch-Böhmischen Schweiz, wie Schutzkonzepte von Nationalparks angesichts von Klimawandel, Dürre und Waldbränden zunehmend unter Druck geraten. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und immer häufiger auftretende Großbrände verschärfen einen grundlegenden Konflikt: Schützen Nationalparks die Natur - oder gefährden sie auch die Menschen, die in und mit ihr leben?Für ihre Recherche war die Dresdner Filmemacherin Bettina Wobst unterwegs im deutsch-tschechischen Grenzgebiet, wo der Konflikt besonders deutlich wird. Im tschechischen Ort Mezná trifft sie ein Ehepaar, das bei dem verheerenden Waldbrand im Sommer 2022 sein Haus verloren hat. Verlust, Angst und Wut prägen den Blick der Betroffenen auf den Nationalpark. Sie sind überzeugt, dass unzureichende Brandvorsorge und große Mengen abgestorbenen Holzes zur Ausbreitung des Feuers beigetragen haben.Gleichzeitig begleitet die Reporterin die Waldbrand-Experten Louis Georgi und Jaroslav Hocko, die in den Nationalparks grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Sie entwickeln Strategien zur Früherkennung und Bekämpfung von Bränden, koordinieren Einsatzwege und setzen zunehmend auf Drohnen. Doch wie belastbar sind diese Konzepte? Als im Frühjahr 2026 erneut ein Brand im Nationalpark Böhmische Schweiz ausbricht, stehen die Experten vor ihrer nächsten Bewährungsprobe.In der Jurybegründung heißt es: "Bettina Wobst zieht unaufgeregt Bilanz, sammelt Fakten und Hintergründe, lässt die Menschen vor Ort zu Wort kommen. Ihre Reportage ist relevant, informativ, konstruktiv. Und außerdem: bewegend, unparteiisch, menschlich."Bettina Wobst sagt über ihren Film: "Mir war wichtig zu zeigen, dass alle Seiten versuchen, Lösungen zu finden. Die Meinungen darüber, wie man mit der Waldbrandgefahr umgehen soll, gehen auseinander. Aber ich wünsche mir, dass die Akteure in diesem Konflikt weiter miteinander reden, weil das Elbsandsteingebirge einzigartig ist. Ich hoffe vor allem, dass der Film Verständnis wecken kann und trotz des umstrittenen Themas Feuergefahr mehr verbindet als trennt."Entstanden ist die Reportage im Auftrag des MDR. "Uns war wichtig, den Konflikt zwischen Nationalpark-Kritikern und Befürwortern so zu erzählen, dass die Perspektiven beider Seiten nachvollziehbar werden. Umso mehr freuen wir uns über diese Auszeichnung. Die Menschen in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz ringen um eine angemessene Balance zwischen Natur- und Brandschutz und stehen damit stellvertretend für viele Regionen Europas. Gerade das macht dieses regionale Thema weit über die Region hinaus relevant", erklärt Martin Hoffmann, verantwortlicher Redakteur.Die ausgezeichnete Reportage "Nationalparks - Brandherde und Naturparadiese?" vom 16. Juni 2026 ist in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL2FydGUudHYvcHVibGljYXRpb24vMTI3NDAyLTAwOS1B?) verfügbar.Preis ehrt klischeefreie BerichterstattungDer Deutsch-tschechische Journalistenpreis ehrt seit 2016 deutsche und tschechische Medienschaffende, die klischeefrei und fundiert über das jeweilige Nachbarland berichten und zum besseren gegenseitigen Verständnis beitragen. Prämiert werden herausragende deutsch- und tschechischsprachige Beiträge in den Kategorien Text, Audio und Multimedia. Die Preise werden vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie von den Journalistenverbänden in Deutschland (Deutscher Journalistenverband) und Tschechien (Syndikát novináru) verliehen.Pressekontakt:MDR,Kommunikations- und Mediendesk,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6385875