Pictet ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 10
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|09/11/2026
|PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF
|IE000DWHL026
|USD
|3040000
|10.5065
|09/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis
|IE00043ZI3D8
|USD
|1350000
|10.4184
|09/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXFH0
|USD
|69390000
|10.4446
|09/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXFH0
|GBP
|69390000
|10.4446
|09/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Dis
|IE000RYWBSX8
|USD
|110000
|10.2245
|09/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Acc
|IE000MS76E73
|USD
|9830000
|10.2766
|09/11/2026
|PICTET AI ENHANCED EMERGING EQUITY UCITS ETF
|IE000XLNXKI4
|USD
|11410000
|9.0059
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