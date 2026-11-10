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NORTON MOTORCYCLES BETRETET MIT DER NEUEN NORTON 450 CC URBAN EINE NEUE KATEGORIE - DEBÜT AUF DER EICMA - ALLE MATERIALIEN JETZT VERFÜGBAR



10.11.2026 / 22:00 CET/CEST

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Mit der Weltpremiere seines 450-ccm-Stadtmodells auf der EICMA 2026 betrat Norton eine neue Motorradkategorie.

Die neue Norton 450 Urban-Modellreihe folgt auf die Einführung der Modellreihen Manx und Atlas; der Verkaufsstart ist für 2027 geplant.

Vereint Nortons unverwechselbares Design, seine Ingenieurskunst und seinen Fahrcharakter in einem völlig neuen Stadtmotorrad

Bilder und Videos vom Auftritt von Norton auf der EICMA 2026 sowie Bilder und Videos der neuen Norton 450 Urban stehen ab sofort unter https://nortonresurgence.com/en/galleries/ zum Download bereit. SOLIHULL, England, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Norton Motorcycles feierte den ersten Jahrestag seiner Resurgence auf der EICMA 2026. Bei der 83. Ausgabe der Messe besuchten über 600.000 Besucher einen Besucherrekord - die größte Zuschauerzahl seit ihrer Gründung vor 112 Jahren. Unter den 765 Ausstellern, die sich auf 300.000 Quadratmeter Hallenfläche verteilten, erlangte Norton mit der Weltpremiere des neuen Norton 450 urban große Aufmerksamkeit. Die 450 urban ist Nortons dritte neue Modellreihe, nach der Vorstellung der Manx- und Atlas-Reihen auf der EICMA 2025. Es bringt Nortons Ansatz in Bezug auf Design, Dynamik und Detail in eine neue Kategorie und zu einer neuen Generation von Fahrern. Inspiriert von der Norton CS1 aus dem Jahr 1927, zeichnet sich die neue Norton 450 urban durch eine markante Linie aus, die vom Hinterrad über den Rahmen bis zum flachen Kraftstofftank verläuft. Saubere Oberflächen und minimal sichtbare Befestigungen verleihen dem Motorrad ein modernes Aussehen, während ein niedriger, schmaler Sitz es für eine breite Zielgruppe von Fahrern zugänglich macht. Das Motorrad kombiniert einen flüssigkeitsgekühlten 454-cm³-Einzylindermotor mit einem Aluminiumrahmen und einem voll einstellbaren KYB-Fahrwerk und bietet so gut zugängliche Leistung und agiles Handling. Ein 8-Zoll-TFT-Touchscreen bietet Konnektivität und Fahrerinformationen. Neben der neuen Norton 450 urban präsentierte Norton auf der EICMA auch die Serienmodelle Manx R, Manx, Atlas und Atlas GT. Die Auslieferung des Manx R und Atlas hat auf den europäischen Märkten begonnen, der Manx GT und Atlas GT folgen in Kürze. Norton hat ein Netzwerk von mehr als 50 Einzelhändlern in 10 Märkten aufgebaut, darunter Großbritannien, Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien. Die Vorbereitungen für die Markteinführung in Indien und den Vereinigten Staaten schreiten ebenfalls voran. Der Verkauf des neuen 450-ccm-Stadtmotorrads beginnt im Jahr 2027; der offizielle Modellname wird vor der Markteinführung bekannt gegeben. Bilder und Videos vom Auftritt von Norton auf der EICMA 2026 sowie Bilder und Videos der neuen Norton 450 urban stehen unter nortonresurgence.com zum Download bereit. Über Norton Motorcycles Norton Motorcycles wurde 1898 gegründet und ist eine der legendärsten Motorradmarken Großbritanniens, deren Geschichte von technischer Innovation, Rennerfolgen und unverwechselbarem Design geprägt ist. Sein Name ist eng mit der Isle of Man TT und mit berühmten Modellen wie dem Manx, Commando, Dominator, Atlas, Navigator und 650SS verbunden. Heute schlägt Norton unter der Führung der TVS Motor Company, die die Marke im April 2020 erworben hat, ein neues Kapitel auf. Das Unternehmen mit Sitz in Nortons moderner Produktionsstätte in Solihull, West Midlands, baut britische Motorräder in England unter Anwendung traditioneller Handwerkskunst, unterstützt durch moderne Ingenieurskunst, fortschrittliche Fertigungsprozesse und strenge Qualitätsstandards. Die neue Generation von Norton-Motorrädern vereint britisches Erbe mit moderner Technologie, emotionaler Performance, präziser Detailarbeit und Exklusivität. Geleitet von den Prinzipien Design, Dynamik und Detailgenauigkeit konzentriert sich Norton darauf, Motorräder zu entwickeln, die die Vergangenheit ehren und gleichzeitig eine glaubwürdige, qualitativ hochwertige und unverwechselbare Zukunft gestalten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/norton-motorcycles-betretet-mit-der-neuen-norton-450-cc-urban-eine-neue-kategorie--debut-auf-der-eicma--alle-materialien-jetzt-verfugbar-302935562.html



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