Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 12
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.26
|IE0007W7MZL0
|1,014,872.00
|EUR
|0
|10,342,976.49
|10.1914
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.26
|IE0008C3G0Y9
|9,038.00
|GBP
|0
|89,360.05
|9.8871
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.26
|IE0008V685H1
|59,312.02
|GBP
|0
|590,125.44
|9.9495
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF GBP Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.26
|IE000BZ8SDZ2
|167,486.71
|GBP
|0
|1,681,744.04
|10.0411
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