Pictet ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 18
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|17/11/2026
|PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF
|IE000DWHL026
|USD
|3540000
|10.225
|17/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis
|IE00043ZI3D8
|USD
|1350000
|10.1584
|17/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXFH0
|USD
|71900000
|10.1839
|17/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXFH0
|GBP
|71900000
|7.7113
|17/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Dis
|IE000RYWBSX8
|USD
|110000
|10.009
|17/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Acc
|IE000MS76E73
|USD
|9830000
|10.06
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