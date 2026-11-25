Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 25
[25.11.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|ISIN Code
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|NET Asset Value
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|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|ISIN Code
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|NET Asset Value
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|24.11.26
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|JANUS HENDERSON GLOB AAA CLO PASSIVE CORE UCIT ETF MXN H ACC
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|Ex Dividend Date
|24.11.26
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|JANUS HENDERSON GLOB AAA CLO PASSIVE CORE UCIT ETF USD DIST
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|Ex Dividend Date
|24.11.26
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|10.032
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|NET Asset Value
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|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU2994521230
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