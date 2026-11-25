Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 25
|Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU3372002819
|1,007,515.00
|USD
|0
|10,172,220.23
|10.0963
|JANUS HENDERSON GLOB AAA CLO PASSIVE CORE UCIT ETF MXN H ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU3372001928
|500.00
|MXN
|0
|503,106.20
|1006.2124
|JANUS HENDERSON GLOB AAA CLO PASSIVE CORE UCIT ETF USD DIST
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU3372002900
|2,500.00
|USD
|0
|25,079.88
|10.032
© 2026 PR Newswire