Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 25
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU2994521230
|1,000.00
|CHF
|0
|10,002.09
|10.0021
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|496,484.78
|215.8629
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU2994520851
|40,762,663.00
|USD
|0
|442,604,810.42
|10.8581
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU2994520935
|2,716,147.00
|USD
|0
|27,616,540.31
|10.1675
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU2994521073
|284,197.00
|USD
|0
|2,993,260.48
|10.5323
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.26
|LU2994521669
|1,606,060.00
|GBP
|0
|16,214,313.79
|10.0957
© 2026 PR Newswire