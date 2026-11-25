Im zweiten Jahr in Folge nimmt die Value Group, ein führender Anbieter integrierter Lösungen für das Störungsmanagement im Luftverkehr, an der jährlichen GHI-Konferenz teil, einem der wichtigsten internationalen Treffpunkte der Branche für Fluggesellschaften, Bodenabfertiger, Flughäfen und Technologieanbieter. Das Unternehmen wird bei dieser 27. Ausgabe der Konferenz, die vom 1. bis 3. Dezember in Messe- und Kongresszentrum Olympia in London stattfinden wird, seinen integrierten Ansatz für das Störungsmanagement im Luftverkehr präsentieren.

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Thomas Sergnese, Co-CEO Chief Commercial Officer and Daniele Bocchieri, Co-CEO Chief Operating Officer

Bei der GHI London wird die Value Group ihren Ansatz "Globaler Blick, lokale Aktion" für den Umgang mit Flugunregelmäßigkeiten (IROPS) vorstellen und dabei demonstrieren, wie zentrale Koordination, fortschrittliche Technologie und lokale operative Kompetenz für die Bereitstellung einer schnelleren, konsistenteren und effizienteren Betreuung von Passagieren bei Flugunregelmäßigkeiten zusammenwirken können.

Das Modell des Unternehmens ist um die Integration seines digitalen Ökosystems RUBIK, ein globales Dienstleisternetzwerk und ein rund um die Uhr aktives Operations Control Center (OCC) herum aufgebaut. Im Zusammenspiel koordinieren diese Fähigkeiten Fluggesellschaften, Bodenabfertiger und lokale Dienstleister in einem operativen Rahmen zur Verbesserung der Transparenz, der Nachverfolgbarkeit und der Steuerung über den gesamten Störungsmanagementprozess hinweg.

Die Bodenabfertiger spielen bei diesem Ansatz eine zentrale Rolle, denn diese agieren als strategische Partner bei der Bereitstellung der Passagierbetreuung auf der Ebene der Flughäfen. Mit RUBIK ermöglicht die Value Group die Automatisierung der zentralen Wiederherstellungprozesse wie Zuweisung von Unterkünften und Transportmitteln, Koordination der Dienstleister und Passagierkommunikation und reduziert gleichzeitig sich wiederholende manuelle Aufgaben und den operativen Arbeitsaufwand. Bei absehbaren Betriebsstörungen überwacht die Value Group auch die lokalen Kapazitäten, informiert vorab die Dienstleister und bereitet operative Ressourcen im Voraus vor, so dass Fluggesellschaften und Bodenabfertiger dabei untersützt werden, bereits vor dem Auftreten auf operative Belastungsspitzen effektiv zu reagieren.

"Unser integriertes Modell verschafft Fluggesellschaften die Transparenz und Kontrolle, die sie in ihrem gesamten Netz benötigen und versetzt die Bodenabfertiger in die Lage, auf lokaler Ebene effektiv zu reagieren. Unsere Technologie erlaubt es uns, Störungen im großen Maßstab zu verwalten und Personal für den Fokus auf Passagiere freizusetzen, die eine persönliche Betreuung und Unterstützung benötigen", erklären Thomas Sergnese und Daniele Bocchieri, Co-CEOs der Value Group. "Wir werden weiterhin in die Automatisierung und Verbesserung der personalisierten Betreuung von Passagieren bei Flugunregelmäßigkeiten investieren und gleichzeitig unsere internationale Präsenz stärken, um dieses integrierte Modell mehr Fluggesellschaften und Bodenabfertigungspartnern weltweit zu Verfügung zu stellen."

Das Zusammenwirken von Technologie und persönlicher Unterstützung bildet den Kern der Strategie der Value Group. RUBIK bietet eine digitale Selbstorganisation für Passagiere, die bei einer Flugunregelmäßigkeit selbst zurecht kommen. Spezialisierte operative Teams, Bodenabfertiger und RUBIK GO stellen darüber hinaus eine direkte Unterstützung für komplexere Situationen und Passagiere, die eine intensivere Betreuung benötigen, zur Verfügung.

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