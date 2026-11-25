Persönliche KI-Agenten, die Identität der Agenten und messbare Ergebnisse werden die Kundeninteraktion neu gestalten

Die globale, KI-orientierte Cloud-Kommunikationsplattform Infobip veröffentlicht heute fünf Prognosen, die die Kundeninteraktion 2027 werden.

"2027 wird KI den Schritt von der Konversation zur Aktion vollziehen, wobei KI-Agenten mehr Aufgaben für Kunden und Unternehmen übernehmen werden", sagte Silvio Kutic, Mitbegründer und CEO von Infobip. "Diese Aktionen müssen jedoch nützlich und zuverlässig sein, im richtigen Kontext erfolgen, über die entsprechende Befugnis verfügen und bei Bedarf durch menschliche Unterstützung ergänzt werden. Unternehmen werden sich weniger darauf konzentrieren, was KI leisten kann, und mehr auf die Ergebnisse, die sie liefert."

KI-Agenten wechseln vom Beantworten zum Handeln

KI-Agenten werden mehrstufige Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Buchungen ändern, Rückerstattungen bearbeiten, Käufe abschließen und Serviceanfragen lösen. Sprach-KI hat bereits den Sprung von Pilotprojekten in den Live-Service und den Vertrieb geschafft. Klare Berechtigungen, Geschäftsregeln und Kontrollmechanismen bei der Ausführung werden unerlässlich sein, bei Bedarf mit Übergabe an einen Menschen.

Persönliche KI-Agenten werden zu einer neuen Kundenschnittstelle

Verbraucher werden zunehmend persönliche Agenten nutzen, um Produkte zu vergleichen, Einkäufe zu tätigen, Buchungen zu ändern und Unterstützung zu suchen. Manche Kundenreisen beginnen möglicherweise über einen persönlichen KI-Assistenten statt über die Website oder App einer Marke. Unternehmen müssen Dienste und Transaktionen für autorisierte Agenten zugänglich machen, die im Namen der Kunden handeln.

Der Kundenkontext muss der Kundenreise folgen

Kunden werden erwarten, dass ihre Identität, ihr Verlauf und ihre Absichten über Agenten, Sprachinteraktionen, RCS, WhatsApp, Apps und den menschlichen Support hinweg erhalten bleiben. Echtzeitdaten, Kundenspeicher und Orchestrierung helfen dabei, den Kontext zu bewahren, während Rich Messaging es Kunden ermöglicht, innerhalb derselben Konversation Maßnahmen zu ergreifen.

Vertrauen erstreckt sich auch auf KI-Agenten

Unternehmen müssen überprüfen, ob Agenten, die im Namen von Kunden handeln, autorisiert sind, und sicherstellen, dass Anrufe, Nachrichten und KI-Agenten, die vorgeben, Marken zu vertreten, echt sind. Da Betrug und Identitätsdiebstahl weiterhin Anlass zur Sorge geben und KI-generierte Interaktionen und Inhalte immer häufiger werden, müssen Marken sowohl die Authentizität ihrer Kommunikation als auch die dahinter stehende Identität schützen. Authentifizierung, Einwilligung, Offenlegung, Transparenz und menschliche Aufsicht bilden die Grundlage für Vertrauen.

KI-Investitionen werden an den Ergebnissen gemessen

Unternehmen werden messbaren Ergebnissen Priorität einräumen: schnellere Problemlösung, geringere Kosten, höhere Umsätze, Kundenbindung und geringeres Risiko. Sie sollten Anwendungsfälle ausbauen, die die Investition rechtfertigen, und solche ändern oder einstellen, bei denen dies nicht der Fall ist. Da die KI-gestützte Entwicklung die Erstellung maßgeschneiderter Software erleichtert, könnten einige Unternehmen die Anwendungen selbst entwickeln, mit denen sie sich von anderen abheben, während sie sich bei Kommunikation, Identitätsmanagement und Koordination auf spezialisierte Anbieter verlassen.

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