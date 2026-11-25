Cairdac, ein Medizintechnikunternehmen, das Pionierarbeit im Bereich der autonomen, leitungslosen Herzstimulation leistet, gab heute die ersten Implantationen seines autonomen, leitungslosen Herzschrittmachersystems (ALPS) im Rahmen seiner klinischen "ASCEND-First-in-Human"-Studie bekannt.

Die ASCEND-Studie dient der Bewertung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit von ALPS, einem innovativen, leitungslosen Herzschrittmacher, der mit Energie betrieben wird, die aus der natürlichen Bewegung des Herzens gewonnen wird. Das System verfügt zudem über Fernüberwachungsfunktionen, mit denen einige der Einschränkungen herkömmlicher Technologien zur leitungslosen Herzstimulation überwunden werden sollen.

Die ersten Implantationen wurden im Motol Homolka-Universitätsklinikum, Campus Homolka, in Prag, Tschechische Republik, durchgeführt.

"Die Möglichkeit, Energie aus der natürlichen Bewegung des Herzens zu gewinnen, stellt einen vielversprechenden Ansatz dar, um eine der wesentlichen Einschränkungen aktueller leitungsfreier Herzschrittmacher zu überwinden. Wir freuen uns sehr, diese Technologie und ihr Potenzial zur Verbesserung der langfristigen Patientenversorgung zu evaluieren", sagten Prof. Petr Neužil vom Na-Homolce-Krankenhaus in Prag und Prof. Vivek Y. Reddy vom Mount Sinai Fuster Heart Hospital in New York, die Ärzte, die die ersten Implantationen durchgeführt haben.

"Die Umsetzung unserer Technologie, die auf jahrelanger Forschung und Entwicklung basiert, in die klinische Praxis ist ein entscheidender Moment für Cairdac", sagte Edouard Fonck, Chief Executive Officer von Cairdac "Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, die leitungslose Herzstimulation durch autonome Technologie neu zu definieren."

Über Cairdac

Cairdac mit Sitz in Frankreich ist ein Medizintechnikunternehmen, das die nächste Generation autonomer, leitungsfreier Herzschrittmachersysteme entwickelt. Der weltweite Markt für Herzschrittmacher wird auf etwa 5,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die ALPS-Plattform von Cairdac wurde entwickelt, um zukünftige Fortschritte in der Herzschrittmachertechnologie zu unterstützen, darunter Zweikammer- und Leitungssystem-Stimulation, und gleichzeitig die Abhängigkeit von herkömmlichen, durch die Batterielebensdauer begrenzten Architekturen zu verringern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cairdac.com.

ALPS ist ein Medizinprodukt in der Erprobung und nicht für den kommerziellen Einsatz zugelassen.

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