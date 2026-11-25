Die Partnerschaft bringt die Kompetenz von BTS im Mobilfunknetzbereich mit den biometrischen Technologien und Dokumentenprüfverfahren von Veridas zusammen, für eine leistungsfähigere und auch bei sehr hohen Anfragevolumina skalierbare Identitätsprüfung und -authentifizierung.

BTS, ein globales Telekommunikations- und Technologieunternehmen und Veridas, ein Marktführer im Bereich der digitalen Identitätsprüfung und biometrischen Authentifizierung, haben eine globale Partnerschaft für die Ausweitung ihrer Identitätsprüfungs-, Authentifizierungs- und Betrugspräventionsfähigkeiten in Europa, Lateinamerika und Nordamerika angekündigt.

Durch diese Partnerschaft wird BTS in der Lage sein, die Technologien zur Identitätsprüfung von Veridas in sein eigenes Angebot für Kunden zu integrieren, während Veridas die Authentifizierungsdienste von BTS in seine eigenen Lösungen einbinden wird.

Durch das stete Wachstum digitaler Dienste und weil der Identitätsbetrug immer raffinierter wird, sehen sich Telekommunikationsanbieter und Digitalunternehmen einer zweifachen Herausforderung gegenüber: Sie sollen eine schnelle, reibungslos ablaufende Identitätsprüfung durchführen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Infrastruktur sehr hohes Datenverkehrsaufkommen ohne Ausfallzeit oder Einschränkungen bei der Genauigkeit verkraftet. Dokumentenprüfung, Biometrie und Mobilfunknetzsignale bieten verschiedene Ebenen der Vertrauenswürdigkeit bei der Identitätsprüfung. Im Zusammenspiel können diese einander ergänzenden Technologien Organisationen dabei unterstützen, fundiertere Prüfentscheidungen zu treffen, das Betrugsrisiko zu mindern und die Kundeninteraktion zu vereinfachen.

Mögliche Anwendungsbereiche umfassen wichtige Phasen des digitalen Kundenprozesses, darunter die digitale Kundenregistrierung sowie die Authentifizierung und Wiederherstellung des Kontozugangs.

David Vila Olloqui, Vice President Europe, BTS, merkte dazu an:

"Bei der Identitätsprüfung verlässt man sich längst nicht mehr auf eine einzige Identitätsnachweis- oder Authentifizierungsmethode. Sie erfordert heute unterschiedliche Technologien und Informationsquellen, die zusammenwirken, um Vertrauen zu schaffen. Die Kooperation mit Veridas versetzt uns in die Lage, auf unseren Fähigkeiten im Bereich der mobilen Identität aufzubauen und eine breitere Palette an Anforderungen an die Betrugsprävention zu adressieren."

Alfonso Urrizburu Santos, CRO, Veridas, fügte hinzu:

"Unsere Kunden verlassen sich bei der Überprüfung ihrer Identität und bei der Absicherung digitaler Interaktionen zum größten Teil auf Veridas. Wir haben unsere Ausfallsicherheit in Umfeldern mit hoher Nachfrage wie Mexiko, wo neue Regulierungen für die Registrierung von Mobilfunkanschlüssen zu einem beispiellosen Traffic geführt haben, bereits unter Beweis gestellt. Wir unterstützen die führenden Telekommunikationsanbieter mit über 85 Millionen Prüfprozessen und einem kurzzeitigen Anstieg auf bis zu eine Million Überprüfungen täglich ohne Ausfallzeiten. Angesichts dieser bewährten operativen Leistungsfähigkeit erkennen wir in der Kombination mit der Telekommunikationsexpertise und Netzwerkintelligenz von BTS gute Gelegenheiten für die Stärkung der Identitätsprüfung über mehrere Kanäle und Anwendungsfälle hinweg, während wir den Zugang zu diesen Fähigkeiten immer mehr Unternehmen weltweit eröffnen."

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Paula Ruiz, pruiz@bts.io, 34657556310