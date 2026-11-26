Das Gericht genehmigt Vorladungen zur Verwendung im Rahmen der thailändischen AMLO-Ermittlung und eines zivilrechtlichen Einziehungsverfahrens wegen einer Vermögenssperre in Höhe von 20 Milliarden Baht

Ein US-Bundesrichter in Washington, D.C. hat dem Antrag des kambodschanischen Geschäftsmanns Yim Leak gemäß 28 U.S.C. 1782 stattgegeben und ihn ermächtigt, Vorladungen zur Vorlage von Unterlagen und zur Aussage an Jacob Sims zu richten, einen Autor von Artikeln, die über "Whale Hunting", eine auf Asien spezialisierte Online-Gruppe für investigativen Journalismus, veröffentlicht wurden. Der Beschluss wurde am 23. November 2026 von Richterin Ana C. Reyes erlassen (Aktenzeichen 1:26-mc-00095-ACR, D.D.C.).

Das Gericht stellte fest, dass Herr Yim alle gesetzlichen Voraussetzungen gemäß 28 U.S.C. 1782 erfüllt habe, einschließlich der Tatsache, dass die von Herrn Yim beantragten Beweismittel für ausländische Verfahren vor thailändischen Gerichten bestimmt sind, an denen Herr Yim als Partei beteiligt ist, darunter eine Untersuchung vor der thailändischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren. Ebenso kam das Gericht zu dem Schluss, dass es im Ermessen des Gerichts liege, dem Antrag stattzugeben, da Herr Yim bestimmte Kategorien von Informationen innerhalb eines begrenzten Zeitraums anfordere. In dieser vorläufigen Phase stellte es zudem fest, dass nichts in den Akten darauf hindeute, dass der Antrag von Herrn Yim ein Versuch sei, die thailändischen Vorschriften zur Beweisaufnahme zu umgehen.

Thailands AMLO hat Vermögenswerte in Höhe von mehr als 20 Milliarden Baht über 600 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit Herrn Yim in Verbindung stehen. "Die Einfrierung geht auf eine einzige Devisentransaktion in Höhe von etwa 150.000 US-Dollar über einen regulierten Anbieter zurück", sagte Lanny Davis. "Das ist etwa das 4.000-Fache des Transaktionsbetrags. Das ist keine verhältnismäßige Vollstreckungsmaßnahme. Das ist eine Überschreitung der Befugnisse."

In seinen Artikeln erhebt Herr Sims Vorwürfe bezüglich der Herkunft von Herrn Yims Vermögen, seiner Familie, seiner geschäftlichen Verbindungen sowie seiner Verwicklung in ausländische Betrugsnetzwerke. Herr Yim bestreitet jegliche Verwicklung in ausländische Betrugsnetzwerke in Thailand oder anderswo. Herr Yim wurde weder angeklagt noch wegen einer Straftat verurteilt. Mit den Vorladungen werden Beweise hinsichtlich der Grundlage für diese Vorwürfe eingefordert, die nach Angaben von Herrn Yims Vertretern möglicherweise zur Beschlagnahmungsverfügung und anderen Maßnahmen in Thailand beigetragen haben könnten.

"Dieser für uns günstige Beschluss des Bundesgerichts in Washington, D.C. bedeutet, dass der angebliche 'Investigativjournalist' Jacob Sims gezwungen sein wird, unter Eid auszusagen, und somit seine falschen und irreführenden Anschuldigungen gegen Yim Leak nicht wiederholen kann, ohne sich des Meineids schuldig zu machen", sagte Lanny J. Davis, ehemaliger Sonderberater von Präsident Clinton im Weißen Haus und Berater von Präsident George W. Bush in Fragen des Datenschutzes und der bürgerlichen Freiheiten.

In Bezug auf diejenigen, die seiner Ansicht nach für eine Verleumdungskampagne unter Mitwirkung der thailändischen Regierung verantwortlich sind, fuhr Herr Davis fort:

"Wir werden nicht zulassen, dass Herr Sims das fortsetzt, was wir als seine Verleumdungskampagne aus Lügen und irreführenden Behauptungen bezeichnen. Wir werden ihn in einem Verfahren vor einem US-Bundesgericht zur Rechenschaft ziehen. Er kann sich nicht länger vor den Tatsachen und der Wahrheit verstecken."

Davis fügte hinzu, dass die Anwälte von Herrn Yim ebenfalls eine Petition bei den Vereinten Nationen eingereicht haben:

"Lügen der thailändischen Regierung, wonach Herr Yim in irgendeiner Weise für solche Betrugsnetzwerke verantwortlich sei, stellen unter Missachtung eines ordnungsgemäßen Verfahrens und der Unschuldsvermutung Menschenrechtsverletzungen dar", sagte Davis, "wie wir in unserer von Jared Genser im Namen von Yim Leak eingereichten Petition an die Vereinten Nationen dargelegt haben. "

(Link zur UN-Petition hier: https://perseus-strategies.com/wp-content/uploads/Yim_Urgent_Appeal_UN_SRs_2026-10-08_with_Annex_3.pdf)

Hinweis für Redakteure: Der Beschluss ist im Verfahrensverzeichnis des US-Bezirksgerichts für den District of Columbia öffentlich einsehbar. Der zugrunde liegende Antrag bleibt unter Verschluss.

Über Seiden Law LLP:

Seiden Law LLP ist der weltweit führende Rechtsberater des kambodschanischen Unternehmers Yim Leak. Die von Robert Seiden gegründete Kanzlei hat eine Vielzahl hochkarätiger nationaler und internationaler Mandanten in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Prozessführung und Reputationsfragen vertreten, darunter auch früherer Mandate für die Trump Organization. https://seidenlaw.com

Über Jared Genser:

Genser ist Managing Director von Perseus Strategies, einer internationalen Anwaltskanzlei. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er als ehrenamtlicher Rechtsbeistand für fünf Friedensnobelpreisträger tätig. Die "New York Times" hat ihn wegen seines Einsatzes für die Befreiung politischer Gefangener weltweit als "The Extractor" bezeichnet. https://perseus-strategies.com/

Über Lanny Davis:

Davis war früher Sonderberater von Präsident Bill Clinton, Berater im Bereich Datenschutz und bürgerliche Freiheiten des republikanischen Präsidenten George W. Bush, Autor sowie Fernsehkommentator bei CNN und anderen Medien. https://www.lannyjdavis.com

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