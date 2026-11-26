Der geplante Standort in Schkopau, Deutschland, stellt einen wichtigen Schritt zum Aufbau eines europäischen Netzwerks zur Rückgewinnung von Seltenen Erden dar, das das Potenzial hat, bis zu 15 des Seltenerdbedarfs der EU zu decken

Cyclic Materials gab heute seine Expansion nach Europa bekannt und unterzeichnete eine Grundstücksreservierungsvereinbarung für seine erste Anlage zur Rückgewinnung von Seltenerdmagneten in der Region, die sich in Schkopau, Deutschland, befinden wird. Mit einer geplanten Kapazität zur Verarbeitung von 25.000 Tonnen ausgedienter magnethaltiger Produkte pro Jahr würde die Anlage einen Annahmestandort für den europäischen Markt für solche Produkte schaffen und eine kritische Versorgungslücke schließen, indem sie eine heimische, kreislaufwirtschaftliche Versorgung mit Seltenen Erden und kritischen Materialien etabliert.

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Cyclic Materials' magnet recovery facility at the Dow ValuePark in Schkopau, Germany, would mark the launch of the company's expansion to Europe.

Die Anlage in Schkopau, die im Dow ValuePark entstehen soll, wird die MagCycle-Technologie von Cyclic einsetzen, um die mechanische Trennung von Seltenerdmagneten aus Altprodukten wie Elektromotoren, Hybridgetrieben, Festplatten, Drohnen, Robotern, industriellen Automatisierungssystemen und Elektronikgeräten zu automatisieren. Im Betrieb wäre die Anlage in der Lage, jährlich etwa 750 Tonnen des Produkts Mag-Xtract sowie 14.000 Tonnen Stahl, 4.600 Tonnen Aluminium und 3.000 Tonnen Kupfer zurückzugewinnen, die wieder in die europäischen Produktionswertschöpfungsketten zurückgeführt werden könnten.

Da Europa massiv in die Modernisierung seiner Wirtschaft investiert, wird sich die Nachfrage nach Seltenerdmagneten in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich mehr als verdoppeln. Zudem sind die europäischen Lieferketten für Seltenerden nach wie vor geografisch stark konzentriert, was die Union anfällig für geopolitische Risiken macht. Der Aufbau einer Infrastruktur zur Rückgewinnung von Seltenen Erden aus Altprodukten ist für Europa einer der schnellsten und nachhaltigsten Wege, um die heimische Versorgung zu sichern.

Der Standort Schkopau wäre der Auftakt zur integrierten Seltenerdplattform von Cyclic Materials in Europa. In naher Zukunft sollen weitere Rückgewinnungsanlagen in der EU sowie ein zentraler Knotenpunkt für die chemische Aufbereitung hinzukommen, die zusammen bis zu 15 des jährlichen Bedarfs der EU an Seltenerdmaterialien decken sollen.

Die europäische Expansion von Cyclic baut auf bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen und Aktivitäten in der gesamten Region auf. Die Errichtung einer Rückgewinnungsanlage in Schkopau ist ein logischer nächster Schritt, der MagCycle näher an europäische Altmaterialien und Kunden bringt und gleichzeitig eine lokale Bezugsquelle für Mag-Xtract für das geplante nachgelagerte Verarbeitungsnetzwerk von Cyclic schafft.

"Europa ist sich der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit bewusst, die durch eine heimische, kreislauforientierte Wirtschaft für Seltene Erden und kritische Mineralien erreicht werden kann. Da die europäische Industrie immer mehr Seltenerdmetalle nachfragt, müssen der Aufbau solcher Kapazitäten und die Sicherung der Versorgung zügig und mit dem nötigen Dringlichkeitsbewusstsein vorangetrieben werden", sagte Ahmad Ghahreman, CEO und Gründer von Cyclic Materials. "Cyclic kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der beschleunigten Entwicklung der Infrastruktur für Seltene Erden zurückblicken. Das Unternehmen hat seine erste Recyclinganlage für Seltenerdmagnete im kommerziellen Maßstab in nur 17 Monaten entwickelt. Wir sind bestrebt, unsere Technologie einzubringen, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, um deren Materialien zurückzugewinnen, und die europäische Beschaffung von Seltenen Erden voranzutreiben."

Cyclic Materials hat den Dow ValuePark in Schkopau, Deutschland, aufgrund seiner strategisch günstigen Lage in der Nähe der Industrie und der Rohstoffquellen, seiner industriellen Infrastruktur sowie seiner qualifizierten und kompetenten Arbeitskräfte ausgewählt.

"Wir freuen uns sehr, dass Cyclic Materials den Dow ValuePark Schkopau als bevorzugten Standort für seine erste Anlage zur Rückgewinnung von Seltenerdmagneten in Europa ausgewählt hat", sagte Kristan Soto, Geschäftsführer der Dow Olefinverbund GmbH, Betreiber und Eigentümer des ValueParks. "Mit seiner innovativen Technologie passt das Unternehmen hervorragend zu unserer Vision für den ValuePark als Drehscheibe für innovative, kreislauforientierte und nachhaltige Industrien. Die heutige Unterzeichnung markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Projekts, und wir freuen uns darauf, Cyclic Materials mit unserer Infrastruktur und unserem Fachwissen zu unterstützen."

Da Deutschland und die EU weiterhin ehrgeizige Schritte zur Sicherung einer zuverlässigeren, nachhaltigeren und heimischen Versorgung mit Seltenen Erden und kritischen Mineralien unternehmen, werden die Pläne von Cyclic Materials für Schkopau sowie das darüber hinausgehende Rückgewinnungs- und Verarbeitungsnetzwerk eine führende Rolle bei der Erreichung der im Gesetz über kritische Rohstoffe, in RESourceEU und im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgelegten Ziele spielen.

Über Cyclic Materials

Cyclic Materials baut eine kreislauforientierte Lieferkette für Seltenerdelemente und andere kritische Materialien auf, indem es magnethaltige Altprodukte recycelt. Das Unternehmen gewinnt und veredelt hochreine Seltenerdmaterialien für die Herstellung neuer Permanentmagnete, die für die Automobilindustrie, KI, Robotik, Verteidigung, Elektronik, Energie, Medizin und andere fortschrittliche Technologien unverzichtbar sind. Nach der Eröffnung seiner ersten Anlage im kommerziellen Maßstab treibt Cyclic den Ausbau weiterer Rückgewinnungsinfrastrukturen voran, um sichere, regionale Bezugsquellen für recycelte Seltenerdmetalle zu etablieren. Erfahren Sie mehr unter cyclicmaterials.com.

Über den Dow ValuePark

Der ValuePark ist ein Industriepark an den Dow-Standorten in Schkopau (Sachsen-Anhalt) und Böhlen (Sachsen). Der ValuePark wird von der Dow Olefinverbund GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Dow Chemical Company, betrieben und weiterentwickelt und beherbergt fast 30 nationale und internationale Unternehmen, die sich auf die Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen, Logistik sowie Forschungs- und Technologiedienstleistungen spezialisiert haben. Durch die Ansiedlung von Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu Dow schafft ValuePark Möglichkeiten für industrielle Synergien und trägt gleichzeitig zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. An den Standorten sind rund 3.000 Menschen direkt beschäftigt, wobei zusätzlich etwa 1.000 Arbeitsplätze indirekt gesichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.dow.de/valuepark.

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Dow ValuePark Dow Olefinverbund GmbH Florian Hartling

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