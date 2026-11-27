St. Gallen - Wundinfektionen mit antibiotikaresistenten «Superkeimen» sind mit herkömmlichen Medikamenten kaum mehr zu behandeln. Forschende der Empa in St. Gallen entwickeln daher neue Materialien, die mit einer Kombination aus nützlichen Mikroorganismen gegen die gefährlichen Bakterien vorgehen. Antibiotikaresistente Keime sind eine der grössten Bedrohungen für unsere Gesundheit. Da das vorhandene Arsenal an Antibiotika seine Wirksamkeit verliert, ...

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