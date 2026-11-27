Zürich - Die globale Erwärmung stellt Unternehmen und Versicherer vor wachsende Herausforderungen. Klimabedingte Schäden entstehen zunehmend durch eine Kombination aus Sachschäden, Betriebsunterbrechungen, Abhängigkeiten in der Lieferkette und schleichenden Umweltveränderungen. Laut dem neuen Bericht «Global heating: navigating a new business reality» des Versicherungsmaklers Lockton bleibt ein wachsender Anteil dieser Schäden unversichert oder fällt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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