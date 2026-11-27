Zürich - Smart-Home-Technologien sind in mehr als der Hälfte der Schweizer Haushalte angekommen: Sechs von zehn Befragten nutzen entsprechende Geräte. Am weitesten verbreitet sind Anwendungen in den Bereichen Haushalt und Unterhaltung, etwa in Form von Saugrobotern und Smart-TVs. Wer Smart-Home nutzt, schätzt vor allem den zusätzlichen Komfort im Alltag. Datenschutz- und Sicherheitsbedenken halten viele von einer stärkeren Nutzung ab. Dies zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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