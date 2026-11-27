Frankfurt (ots) -Prämierte Projekte der Management- und Technologieberatung schaffen neue Wachstumschancen, stärken den Netzbetrieb und bringen Wohnungen zurück auf den Markt.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint überzeugt beim Best of Consulting Award 2026 der WirtschaftsWoche mit drei Projekten. Ein gemeinsam mit einem führenden Telekommunikationsunternehmen umgesetztes B2B2x-Projekt wurde mit dem Branchenpreis Telekommunikation, Medien & Technologie ausgezeichnet. Für die Transformation des Netzbetriebs bei der N-ERGIE Netz GmbH erreichte das Projekt "NEOS" eine Prämierung im Bereich Energie & Infrastruktur. Ein groß angelegtes zweijähriges Programm bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wurde zudem mit dem Branchenpreis Public Sector ausgezeichnet.Die drei Projekte zeigen, wie BearingPoint gemeinsam mit seinen Kunden komplexe Herausforderungen in messbare und nachhaltige Ergebnisse überführt. Die Bandbreite reicht von neuen digitalen Geschäftsmodellen über die Modernisierung kritischer Infrastruktur bis zur datenbasierten Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum.B2B2x-Plattform schafft neue Wachstumschancen im TelekommunikationsmarktBearingPoint entwickelte gemeinsam mit einem führenden Telekommunikationsunternehmen ein digitales B2B2x-Ökosystem, das Telekommunikationsleistungen und ergänzende Services zu modularen Angeboten verbindet. Auf der API-basierten Plattform lassen sich auch komplexe Produkte vollständig digital konfigurieren, bestellen, verwalten und abrechnen. Self-Service-Portale vereinfachen die Abläufe für Kunden und Vertriebspartner und eröffnen neue Vertriebswege und Geschäftsmodelle.Die Plattform entkoppelt kundenspezifische Konfigurationen von der standardisierten Produktion der Telekommunikationsleistungen. Dadurch lassen sich integrierte Serviceangebote schneller und skalierbarer in den Markt bringen. Innerhalb von zwei Jahren entstand ein modularer Baukasten mit mehr als 180 Funktionen. Bei einem Pilot-Reseller wurden über 300 Endkunden angebunden und acht komplexe Produktbündel umgesetzt. Zugleich sank der manuelle Bearbeitungsaufwand nach Angaben des Projektkunden um mehr als 95 Prozent.NEOS bringt Digitalisierung in den operativen NetzbetriebMit "NEOS" modernisiert die N-ERGIE Netz GmbH ihr Asset- und Netzmanagement. Ausgangspunkt war die Ablösung eines über Jahrzehnte gewachsenen Systems, das die fachlichen und technologischen Anforderungen eines modernen Netzbetriebs nicht mehr erfüllte. Gleichzeitig musste die Transformation im laufenden Betrieb, parallel zu einem SAP-Programm und unter steigenden Anforderungen durch Energiewende, Netzausbau und Regulierung umgesetzt werden.Im Zentrum steht die Einführung von Lovion als neue Asset- und Netzmanagement-Plattform. BearingPoint begleitete das Programm als fachliche, organisatorische und kulturelle Transformation. Mitarbeitende an mehr als 15 dezentralen Standorten wurden frühzeitig eingebunden. Gemeinsam mit Fachbereichen, IT und Implementierungspartnern entstanden praxisnahe End-to-End-Tests, die reale Arbeitssituationen abbildeten und frühes Feedback aus dem Netzbetrieb ermöglichten. Ergänzend wurde die Testautomatisierung pilotiert.Lovion wurde in mehreren Teilprojekten stabil in den laufenden Netzbetrieb eingeführt und weiterentwickelt. Durchgängige Tests machten fachliche Auswirkungen frühzeitig sichtbar, identifizierten Fehler vor der Inbetriebnahme und verbesserten die Qualität und Steuerbarkeit der Umsetzung. Die aktive Beteiligung und Qualifizierung der Mitarbeitenden unterstützte zugleich die Verankerung der neuen Prozesse im Arbeitsalltag.Sofortprogramm senkt Leerstand im Wohnungsbestand des öffentlichen SektorsIn einem groß angelegten zweijährigen Programm unterstützt BearingPoint die Sparte Wohnen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ein bedeutendes Immobilienunternehmen des öffentlichen Sektors, dabei, leerstehende Wohnungen schneller zu sanieren, zu vermarkten und wieder zu vermieten. Unterschiedliche regionale Arbeitsweisen, nicht durchgängig geklärte Verantwortlichkeiten und eine fragmentierte Datenlandschaft hatten die bundesweite Steuerung erschwert. Informationen zu Leerständen, Sanierungsfortschritten und Vermietungsständen lagen in verschiedenen Systemen und Listen vor.Das gemeinsam entwickelte Sofortprogramm Vollvermietung verbindet Programm- und Change-Management mit Prozessoptimierung, Digitalisierung und einer zentralen Datengrundlage. Einheitliche Rollen, Prozesse und Schnittstellen schaffen bundesweit vergleichbare Arbeitsweisen. Ein Low-Code-basiertes Leerstands-Cockpit, entwickelt aus einer zentralen Programmübersicht, führt Leerstands-, Sanierungs- und Vermietungsinformationen in einem konsistenten Datenmodell zusammen. Führungskräfte, Zentrale und Regionalteams erhalten damit eine gemeinsame Grundlage für Priorisierung und Entscheidungen.Die standardisierten Abläufe verkürzen Durchlaufzeiten, reduzieren manuelle Arbeitsschritte und entlasten die operative Organisation. Das Programm schafft eine einheitliche Sicht über Regionen, Objektarten und Fälle der Wohnungsfürsorge und hat den Übergang von reaktiver Fallbearbeitung zu einer proaktiven, planbaren Steuerung ermöglicht. Die Leerstandsquote im marktaktiven Wohnungsbestand sank mit dem Programm von Ende 2024 um mehrere Prozentpunkte zum 31. Dezember 2025. Dies entspricht mehr als 1.000 zusätzlich vermieteten Wohnungen innerhalb eines Jahres."Die drei ausgezeichneten Projekte stehen für Transformation, die in der Praxis Wirkung entfaltet", sagt Iris Grewe, Regionalleiterin Central East bei BearingPoint. "Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir neue Geschäftsmodelle, modernisieren kritische Infrastrukturen und verbessern öffentliche Leistungen. Dabei verbinden wir Branchenverständnis mit technologischer Kompetenz und einem klaren Blick für den Endkunden beziehungsweise die Bevölkerung, die davon profitieren sollen. Messbare und dauerhafte Verbesserungen sind für uns der entscheidende Maßstab erfolgreicher Beratung."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointInstagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/Pressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/6398856