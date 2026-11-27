Hamburg/ Berlin (ots) -Das Straßenverkehrsamt der Großstadt in Hessen hat eine zentrale Führungsposition für Digitalisierung und das Management kritischer IT-Infrastruktur erfolgreich besetzt. Die Verträge mit dem ausgewählten Kandidaten sind unterzeichnet. Die Kontrast Personalberatung GmbH hatte die Stadt mit Headhunting, Direktansprache und Auswahl unterstützt.Die neue Sachgebietsleitung verantwortet insbesondere Digitalisierungsprojekte, Prozessmanagement sowie die koordinierende Steuerung der Anforderungen an kritische Infrastruktur rund um Verkehrstechnik und Verkehrsleitstellen. Der operative IT-Betrieb verbleibt bei den zuständigen technischen Stellen. Im Mittelpunkt der Leitungsfunktion stehen Risikomanagement, Projektsteuerung, belastbare Prozesse und klare Verantwortlichkeiten.Damit stärkt das Straßenverkehrsamt seine organisatorische Vorsorge für zunehmend digitalisierte und vernetzte Verkehrssysteme. Sicherheit, Verfügbarkeit, Notfallplanung und Resilienz werden zu wichtigen Managementaufgaben kommunaler Infrastrukturbetreiber.Für die Headhunter IT & Digitalisierung der Kontrast Personalberatung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-it) war das Mandat auch hinsichtlich der Kandidatenresonanz erfolgreich: Die Shortlist überzeugte so stark, dass die Stadt weiteren qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten berufliche Perspektiven im Themenumfeld anbieten beziehungsweise zusätzliche Einsatzmöglichkeiten schaffen möchte.Kontrast unterstützt seit vielen Jahren Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst und in der öffentlichen Verwaltung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting-oeffentlicher-dienst/) bei der Besetzung anspruchsvoller Fach- und Führungspositionen. Die Personalberatung verbindet dabei Direktansprache mit strukturierter Qualifizierung und Auswahl.Weitere aktuelle Führungs- und Fachpositionen veröffentlicht Kontrast unter den aktuellen Stellenangeboten. (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote)Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHDipl.-Kfm. Ingo ScheiderBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail ingo.scheider@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/6398859