Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 27
Fund name
Share class name
Date
ISIN
Currency
NAV per share
Shares outstanding
Fund total net assets (EUR)
ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND
UCITS ETF GBP Hedged Acc.
26/11/2026
LU2825557270
GBP
10.8948
156 822.00
150 407 604.90
ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND
UCITS ETF EUR Dist.
26/11/2026
LU2785470191
EUR
1 011.85
35 246.00
150 407 604.90
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV
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