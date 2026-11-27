Berlin (ots) -Im Zusammenhang mit dem Prozess gegen die "Ulm 5" wirft der Rüstungsexperte Shir Hever der deutschen Justiz vor, ihren internationalen Verpflichtungen nicht nachzukommen. Wie Hever im Interview mit der Tageszeitung "nd" äußert, sei offensichtlich, dass die vom israelischen Rüstungsunternehmen Elbit Systems Deutschland hergestellte Kommunikationstechnologie aus Ulm auch nach Israel gelange und dort im Gazakrieg eingesetzt werde. Das sei "ein schwerwiegender Verstoß gegen die Exportkontrolle und gegen internationales Recht".In Stuttgart-Stammhein stehen zurzeit fünf Personen vor Gericht, weil sie im September 2025 in die Ulmer Niederlassung des israelischen Rüstungsunternehmens Elbit Systems eindrangen und dort Laborgeräte zerstörten. Elbit Systems ist einer der führenden israelischen Rüstungskonzerne und produziert in Ulm Kommunikationstechnologie. Für die israelische Armee produziert Elbit Systems digitale Führungssysteme und 85 Prozent der Militärdrohnen.Nach Ansicht von Hevers ist es skandalös, dass der deutsche Staat nicht aktiv werde, um militärische Technologiekooperationen zu unterbinden. "Elbit kann sich darauf verlassen, dass die deutsche Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen wegen der Beteiligung am Genozid aufnimmt", so Hever. Dabei sei die militärische Datenkommunikation, wie Elbit sie produziere, heute Herzstück der KI-gesteuerten Kriegführung.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6398984