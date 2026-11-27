Pictet ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 27
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|26/11/2026
|PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF
|IE000DWHL026
|USD
|3740000
|9.9929
|26/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis
|IE00043ZI3D8
|USD
|1350000
|9.9261
|26/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXFH0
|USD
|101060000
|9.951
|26/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXFH0
|GBP
|101060000
|7.5901
|26/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Dis
|IE000RYWBSX8
|USD
|110000
|9.7796
|26/11/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Acc
|IE000MS76E73
|USD
|14780000
|9.8294
© 2026 PR Newswire